Home Wiadomości Sportowe emocje na najwyższym poziomie w Białymstoku. W sobotę odbędzie się Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu

Wiadomości

6 sierpnia, 2025

Sportowe emocje na najwyższym poziomie w Białymstoku. W sobotę odbędzie się Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu

Biegaczki na stadionie. Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu 2024, fot. Tomasz Król, źródło: BOSIR
Największe sportowe gwiazdy lekkoatletyczne z Podlasia i nie tylko będzie można podziwiać na Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu. W sobotę (09.08) od 17:30 na Stadionie Lekkoatletycznym w Zwierzyńcu będą kulomioci, skoczkowie w dal i wzwyż, sprinterzy oraz biegacze przez płotki, którzy dostarczą nam sportowych emocji.

 

Dla Białegostoku miting będzie próbą generalną przed już przyznanymi miastu mistrzostwami Polski. Te odbędą się w lipcu 2026 r. 

– Nie zabraknie Ewy Swobody i będzie to jej pierwszy start na otwartym stadionie. Będzie też Natalia Kaczmarek Bukowiecka. Nie zabraknie też Wojtka Nowickiego (Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej – red.), Marii Andrejczyk i Damiana Czekiera, więc myślę, że warto spędzić te sobotnie popołudnie tutaj na tym obiekcie, na którym w przyszłym roku, nie dość, że będziemy obchodzili jubileusz stulecia jego istnienia, ale także odbędą się mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Zmaganiom z udziałem gwiazd lekkiej atletyki trenujących w białostockich i podlaskich klubach będą towarzyszyć również znakomici sportowcy spoza Podlasia i Polski. (hk)

 

Posłuchaj relacji z Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu z 2024 roku:

Najnowsze wiadomości
Ludzie siedzą przy stole na podwórku.
Zbliża się III Międzynarodo ... więcej
Na zdjęciu widzimy konferencję prasową zorganizowaną przed nowo otwartą tężnią solankową. Obiekt znajduje się w zielonym otoczeniu – najprawdopodobniej w parku miejskim. Przed mikrofonami przemawiają przedstawiciele lokalnych władz i organizatorzy projektu.
Nowa tężnia solna w Parku Pl ... więcej
Środek sezonu i… wysoki ... więcej
Biegaczki na stadionie.
Sportowe emocje na najwyższym ... więcej
Dwóch celników przy kartonach.
Kontrabanda z papierosami zami ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.