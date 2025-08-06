Sportowe emocje na najwyższym poziomie w Białymstoku. W sobotę odbędzie się Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu

6 sierpnia, 2025

Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu 2024, fot. Tomasz Król, źródło: BOSIR Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu 2024, fot. Tomasz Król, źródło: BOSIR

Największe sportowe gwiazdy lekkoatletyczne z Podlasia i nie tylko będzie można podziwiać na Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu. W sobotę (09.08) od 17:30 na Stadionie Lekkoatletycznym w Zwierzyńcu będą kulomioci, skoczkowie w dal i wzwyż, sprinterzy oraz biegacze przez płotki, którzy dostarczą nam sportowych emocji.

Dla Białegostoku miting będzie próbą generalną przed już przyznanymi miastu mistrzostwami Polski. Te odbędą się w lipcu 2026 r.

– Nie zabraknie Ewy Swobody i będzie to jej pierwszy start na otwartym stadionie. Będzie też Natalia Kaczmarek Bukowiecka. Nie zabraknie też Wojtka Nowickiego (Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej – red.), Marii Andrejczyk i Damiana Czekiera, więc myślę, że warto spędzić te sobotnie popołudnie tutaj na tym obiekcie, na którym w przyszłym roku, nie dość, że będziemy obchodzili jubileusz stulecia jego istnienia, ale także odbędą się mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Zmaganiom z udziałem gwiazd lekkiej atletyki trenujących w białostockich i podlaskich klubach będą towarzyszyć również znakomici sportowcy spoza Podlasia i Polski. (hk)

Posłuchaj relacji z Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu z 2024 roku: