Wiadomości

20 października, 2025

Sport, integracja i dynie – zagraniczni studenci Politechniki Białostockiej bawili się na Pumpkin Party

Pumpkin Party, fot. Dariusz Piekut
Symbol jesieni, czyli dynia, była towarzyszem sportowych emocji na Pumpkin Party. W imprezie wzięli udział studenci zagraniczni studiujących w tym semestrze w Politechnice Białostockiej. Do pokonania mieli m.in slalom z dynią, rzut dynią czy musieli policzyć ile jest dyni wykorzystując wzór matematyczny. 

 

Pumpkin Party są organizowane aby w sportowej atmosferze studenci zagraniczni mogli się integrować. 

– Impreza wpisała się w kalendarz akademicki i cieszy się zainteresowaniem, bo tematem przewodnim w są dynie, co też jest ciekawe dla studentów, ponieważ nie wiedzą czego się spodziewać, a tak naprawdę spodziewać się mogą dobrej zabawy, bo mamy przygotowanych w tym roku dużą liczbę aktywności, aż siedem różnych konkurencji drużynowych, ponieważ team building to też temat przewodni tych spotkań – mówi Marta Orpik, z Działu Projektów Międzynarodowych Erasmus+ i Nawa.

W Pupkin Party na listach startowych było zapisanych 150 osób, a generalnie w Politechnice Białostockiej studiuje ponad 300 zagranicznych studentów. Rywalizację zorganizowano w ramach projektu Welcome to Poland. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

