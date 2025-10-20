Sport, integracja i dynie – zagraniczni studenci Politechniki Białostockiej bawili się na Pumpkin Party

20 października, 2025

Pumpkin Party, fot. Dariusz Piekut Pumpkin Party, fot. Dariusz Piekut

Symbol jesieni, czyli dynia, była towarzyszem sportowych emocji na Pumpkin Party. W imprezie wzięli udział studenci zagraniczni studiujących w tym semestrze w Politechnice Białostockiej. Do pokonania mieli m.in slalom z dynią, rzut dynią czy musieli policzyć ile jest dyni wykorzystując wzór matematyczny.

Pumpkin Party są organizowane aby w sportowej atmosferze studenci zagraniczni mogli się integrować.

– Impreza wpisała się w kalendarz akademicki i cieszy się zainteresowaniem, bo tematem przewodnim w są dynie, co też jest ciekawe dla studentów, ponieważ nie wiedzą czego się spodziewać, a tak naprawdę spodziewać się mogą dobrej zabawy, bo mamy przygotowanych w tym roku dużą liczbę aktywności, aż siedem różnych konkurencji drużynowych, ponieważ team building to też temat przewodni tych spotkań – mówi Marta Orpik, z Działu Projektów Międzynarodowych Erasmus+ i Nawa.

W Pupkin Party na listach startowych było zapisanych 150 osób, a generalnie w Politechnice Białostockiej studiuje ponad 300 zagranicznych studentów. Rywalizację zorganizowano w ramach projektu Welcome to Poland. (hk)

Relacja Hanny Kość: