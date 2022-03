Koncert Michała Czarneckiego w Nie Teatrze

Marzec 10, 2022

Michał Czarnecki, laureat 3. edycji Rockowań fot. Joanna Krukowska/PIK Michał Czarnecki, laureat 3. edycji Rockowań fot. Joanna Krukowska/PIK

Michał Czarnecki – poranny głos Radia Akadera, ale też songwriter, 20 marca o 18:00 wystąpi z koncertem w Nie Teatrze

Michał Czarnecki śpiewa własne teksty i gra na gitarze. Zdarza mu się też „śpiewać wiersze” białostockich poetów i obserwatorów życia, do których on sam należy. Aktywny scenicznie jest przynajmniej od 10 lat i co najważniejsze – wierny sobie!

Z angielskiego songwriter, choć pisze teksty wyłącznie po polsku. Mimowolny, ale uważny obserwator. Uczestnik i laureat kilku konkursów i festiwali poświęconych poezji śpiewanej i piosence autorskiej. Jego utwory to z jednej strony narracja o następstwach życia ludzi w grupie lub w samotności, wyśpiewana z emocjonalnymi akcentami, a z drugiej teksty pisane z humorem i dystansem do otoczenia. Niektóre utwory mają drugie dno, a niektóre zaskakują prostotą. Tworzy opowieści z perspektywy przechodnia, pasażera, klienta, mężczyzny.

W 2021 roku, dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Miasta Białegostoku dla młodych twórców, Michał nagrał cyfrowy album „Śpiewam wiersze”. To muzyczne aranżacje wierszy białostockich poetów. Na koncercie w Nie Teatrze będzie okazja do wysłuchania tych kompozycji w całości.

W 2019 roku, także dzięki stypendium Prezydenta Białegostoku, wydał płytę „Subtelny zarost miasta”, która jest zbiorem obrazków z życia, co sugerują i potwierdzają tytuły piosenek, jak chociażby „Palacze”, „Ogródki piwne” czy „Trzy zdjęcia z juwenaliów”.

Wcześniej, w 2014 roku, wraz z zespołem Lifemotiv, wydał płytę „O Człowieku”. Z Lifemotiv wystąpił także na pierwszej edycji Halfway Festival w 2012 r. (mt)