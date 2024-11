Spektakularne wzmocnienie klubu. Ewa Swoboda w gronie Ambasadorów Białostockiego Sportu

27 listopada, 2024

Fot.: facebook.com/bialystokUM Fot.: facebook.com/bialystokUM

Ewa Swoboda jest jedna z najlepszych sprinterek na świecie, dołączyła także do grona Ambasadorów Białostockiego Sportu i będzie reprezentowała KS Podlasie.

Wielokrotną medalistkę mistrzostw Europy oraz wicemistrzynię świata w halowym biegu na 60 m. powitano podczas spotkania na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku.

Wziął w nim udział wicemarszałek Marek Malinowski oraz Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski który zaznaczył, że to wyjątkowo cenny transfer.

– Cieszymy się, że będzie reprezentowała barwy KS Podlasie. Co jest szczególnie ważne, że w 2026 roku mamy już przyznaną organizację lekkoatletycznych mistrzostw Polski właśnie tutaj na stadionie Zwierzyńsk w związku z tym bardzo wzmocni taką naszą drużynową reprezentację – mówi prezydent Białegostoku.

Ewa Swoboda, która do niedawna reprezentowała AZS-AWF Katowice, bardzo dziękowała za ciepłe przyjęcie.

– Chciała bym bardzo podziękować panu prezydentowi i panu marszałkowi za to ciepłe przyjęcie w ten zimny dzień. No i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dobra, okraszona w dużo medali i myślę, że będzie to dobra współpraca, bo wszyscy jesteście tacy kochani – mówi Ewa Swoboda.

Ewa Swoboda dołączyła także do grona Ambasadorów Białostockiego Sportu, w którym są już takie gwiazdy lekkoatletyki jak Natalia Bukowiecka (wcześniej Kaczmarek), Wojciech Nowicki, Damian Czykier, Klaudia Kardasz i Maria Rzodzik. (ew)