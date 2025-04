Spektakl taneczny „Hocki-klocki” dla dzieci w BTL-u w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Taniec

14 kwietnia, 2025

Spektakl Hocki-klocki, fot. Hanna Kość Spektakl Hocki-klocki, fot. Hanna Kość

„Hocki-klocki” potocznie mówimy tak o figlach i psotach. To czynności lub zdarzenia pozbawione sensu, niepotrzebne lub mało istotne z perspektywy osoby dorosłej… ale z pewnością nie dla dzieci. I właśnie pod takim tytułem jest spektakl dla najmłodszych przygotowany w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Taniec.

Artyści w spektaklu wykorzystują klocki i ruch, aby opowiedzieć o przyjaźni.

– Jest to spektakl o współpracy, że pomagając sobie, jesteśmy więcej w stanie zrobić. Staraliśmy się zainspirować zachowaniami dzieci i ich też relacjami podczas zabawy, więc mam nadzieję, że uda się zrobić to, że te dzieci wejdą w ten nasz świat „Hocków-klocków” i odczytają to właściwie – podkreśla Katarzyna Wiktorko, choreografka.

Muzykę do spektaklu „Hocki-klocki” napisał Marcin Nagnajewicz. – Pomimo, że target tego spektaklu to są dzieciaki 3-4 letnie, to staram się zaserwować muzykę taką niebanalną, może troszeczkę bardziej wyrafinowaną w harmonii, w jakichś strukturach rytmicznych. Jest bogato, jest mnóstwo instrumentów, więc myślę, że będzie wielobarwnie, ale też nie uciekamy od współczesności. Jest parę współczesnych bitów, co mi się wydaje też dobrze koresponduje z tym, co dzieciaki lubią po prostu i co je porywa – mówi Marcin Nagnajewicz.

W spektaklu zobaczymy Zuzannę Knyszewską, Katarzynę Wiktorko i Piotra Wiktorko. Premiera przedstawienia tanecznego dla dzieci pt. „Hocki-klocki”odbędzie się w czwartek (17.04) o 16.00 w Białostockim Teatrze Lalek. Bezpłatne wejściówki są dostępne w kasie teatru. (hk)