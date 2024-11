Spektakl Marvin – najnowsza propozycja Białostockiego Teatru Lalek

– Lubię o tym mówić, że to jest spektakl familijny, myślę, że od lat sześciu do 106, jak ktoś ma 107 też może przyjść. Temat jest trudny, bo temat jest o wyginięciu, ale z drugiej strony to tak samo jak rozmawiamy z dziećmi o śmierci, no jakby musimy porozmawiać, bo to, że nie będziemy rozmawiać nie znaczy, że jej nie ma, ale jak zwykle rozmawiamy w taki sposób bardzo dziecięcy, bardzo przyjazny, opakowujemy to w zabawną, ciepłą historię, nie ma tam strachu, nie straszymy, to jest bardziej opowieść, troszkę o pogodzeniu się z tym, co nas czeka, jacy jesteśmy, jakie jest życie, ale też o poszukiwaniu przyjaźni o tym, że jeżeli szukamy przyjaciół, to zawsze ich znajdziemy – dodaje Marta Guśniowska.