Specjalny pokaz filmu „West Side Story” w kinie plenerowym OiFP

Wrzesień 8, 2022

źródło: Opera i Filharmonia Podlaska źródło: Opera i Filharmonia Podlaska

W najbliższą sobotę (10.09) będzie można obejrzeć kolejny film w ramach Kina Plenerowego OiFP. Będzie to kultowa produkcja „West Side Story” Roberta Wise’a i Jerome’a Robbinsa z 1961 roku.

Pokaz odbędzie się na dwa tygodnie przed premierą musicalu „West Side Story” na dużej scenie Opery. To okazja nie tylko do obejrzenia filmu pod chmurką, ale także spotkania z odtwórcami głównych ról w produkcji Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wstęp na pokaz jest wolny. Początek o 18:00. Opera zapewnia bezpłatny popcorn i leżaki.

„West Side Story” reżyseruje Jakub Szydłowski. Główny wątek to wielka, zakazana i niespodziewana dla samych kochanków miłość. Ta uwspółcześniona wersja „Romeo i Julii” to historia bez happy endu. Podobnie jak dzieło Szekspira, tak ten – jeden z najważniejszych musicali w historii – nadal pozostaje boleśnie aktualny. Odrzucenie, a nawet napiętnowanie ze względu na tożsamość czy przekonania, to wciąż stały element otaczającego nas świata.

Musical „West Side Story” mimo upływu czasu to nadal zachwycająca uczta wizualna i muzyczna: przejmujące sceny dramatyczne, ogrom wspaniałej choreografii, wybitne songi i niezwykłe bogactwo kompozycji. To wszystko przeniesione na Dużą Scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej, daje wyjątkową możliwość nowego spojrzenia na to niewątpliwe arcydzieło gatunku. (mt)