Spacerem przez Tykocin – bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem

1 lipca, 2025

fot. UM Tykocin fot. UM Tykocin

Tykocin, malownicze miasteczko położone w sercu województwa podlaskiego, świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz – 600-lecie swojego istnienia. Z tej okazji mieszkańcy oraz turyści mają niepowtarzalną okazję zwiedzić to historyczne miejsce podczas bezpłatnych spacerów z przewodnikiem, organizowanych przez Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Białymstoku.

Od 5 lipca w każdą sobotę lipca i sierpnia o godz. 10:00 przy pomniku Stefana Czarnieckiego będzie czekać przewodnik gotowy oprowadzić uczestników po najciekawszych zakątkach Tykocina. Inicjatywa realizowana jest w formule „przewodnik czeka” – bez zapisów, bez biletów, po prostu wystarczy przyjść i wyruszyć w podróż przez wieki.

To doskonała okazja, by poznać chociażby barokowy Rynek w Tykocinie, uważany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, Zamek w Tykocinie, związany z królem Zygmuntem Augustem, imponującą Wielką Synagogę, jedno z najważniejszych miejsc dziedzictwa żydowskiego w Polsce i wiele innych zabytków oraz lokalnych historii, które zna tylko doświadczony przewodnik.

Tykocin to miasto z duszą – pełne zabytków, tradycji i opowieści, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Zwiedzanie z przewodnikiem to gwarancja, że nie przegapisz żadnego detalu, a historia ożyje na Twoich oczach. Co więcej – udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, co czyni je idealnym pomysłem na weekendową wycieczkę dla całej rodziny.

(pj)