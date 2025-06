Spacer dla Serca w Białymstoku – profilaktyka chorób serca w praktyce

23 czerwca, 2025

W najbliższą niedzielę, 29 czerwca 2025 r. o godzinie 10:00, z dziedzińca Pałacu Branickich w Białymstoku wyruszy promujący profilaktykę chorób serca i układu krążenia – Spacer dla Serca. Organizatorami akcji są Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Podlaski Oddział NFZ oraz Miasto Białystok. Spacer to nie tylko zdrowa forma ruchu, ale także wyjątkowa okazja do wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych i zasięgnięcia porad specjalistów.

Choroby układu krążenia to wciąż główna przyczyna zgonów w Polsce. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, każdego roku tysiące osób mogłoby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych, gdyby regularnie korzystało z dostępnych programów profilaktycznych.

Wydarzenie organizowane jest w czerwcu – miesiącu, w którym obchodzimy Dzień Ojca. Organizatorzy chcą przypomnieć, jak ważne jest dbanie o zdrowie właśnie u mężczyzn, którzy statystycznie rzadziej korzystają z badań profilaktycznych. Spacer ma na celu nie tylko promocję aktywności fizycznej, ale również zwiększenie świadomości na temat chorób sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie, miażdżyca czy zawał serca.

Spacer dla Serca to inicjatywa łącząca aktywność fizyczną z edukacją zdrowotną. To idealna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym – zadbać o formę, zdrowie i dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie daje profilaktyka finansowana przez NFZ.

(pj)