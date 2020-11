„Sopoćko”. Nowy spektakl Dramatycznego o miłosiernym księdzu

Listopad 5, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Tak wzniosłego i uduchowionego spektaklu na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku jeszcze nie było. W piątek (6.11) odbędzie się premiera przedstawienia „Sopoćko”.

Sztuka bardziej, niż na życiorysie księdza Michała Sopoćki, koncentruje się na duchowym testamencie kapłana, na próbie uchwycenia istoty jego wiary.

Niezłomnie zabiegał on o ustanowienie w kalendarzu Święta Miłosierdzia Bożego. Tę misję przekazała mu w spadku siostra Faustyna Kowalska, prosta zakonnica, która miała objawienia, jednak za życia nie udało im się wypełnić swojego powołania, wręcz przeciwnie doznali wiele cierpień, a nawet upokorzeń.

– Postanowiłem, żeby ten spektakl stał się testamentem duchowym księdza Michała Sopoćki. Fascynujące wydało mi się zgłębianie istoty wiary, bo kiedy myślimy o tajemnicy wiary, to wiemy, że ona umyka rozumowi. Dla nas bardzo ważne było znalezienie klucza do tego spektaklu o duchowości Sopoćki. Tym kluczem okazały się psalmy. Nowy przekład psalmów, są one najpiękniejszą poezją wiary – mówił scenarzysta i reżyser Jan Nowara.

Premiera rozpocznie się o 19.00.

Relacja Eweliny Andrzejewskiej