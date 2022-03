solidarnizukrainą. Akademia Teatralna włączyła się w zbiórkę darów dla Ukraińców

Marzec 3, 2022

fot. Marta Siergiej fot. Marta Siergiej

Białostocka filia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie włączyła się w zbiórkę darów dla Ukraińców.

Od czwartku (03.03) do budynku szkoły można przynosić środki higieniczne (papier toaletowy, podpaski, pieluchy dziecięce, tampony, szampony do włosów, szczoteczki do zębów, pasta do zębów, mydło w płynie, ręczniki papierowe), żywność z długim terminem przydatności (dania instant, słoiki z gotową żywnością, batony proteinowe, słoiczki z żywnością dla dzieci, puszki żywności, herbata, kawa, kaszki mleczne/ryżowe, mleko modyfikowane dla dzieci), a także środki doraźnej pomocy medycznej (leki przeciwbólowe, bandaże elastyczne, bandaże, środki dezynfekcji, maseczki ochronne, opatrunki, nożyczki, plastry wodoodporne). Potrzebne też są nowe koce i termosy, które będą zbierane tylko do piątku (04.03).

Punkt zbiórki uruchomiono na portierni Akademii Teatralnej. Czynny jest między 8:00 a 19:00.

– Artykuły ze zbiórki rzeczowej spróbujemy dostarczyć do osób potrzebujących w Ukrainie. Zrobimy to samodzielnie lub z pomocą sprawdzonych instytucji. Będziemy też na bieżąco reagować na potrzeby zgłaszane nam przez społeczność bądź współpartnerów – informuje uczelnia.

Akademia Teatralna uruchomiła także zbiórkę funduszy na rzecz studentów i pedagogów uczelni kształcących na kierunkach teatralnych z Ukrainy. Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji Akademii Teatralnej nr 04 1140 1010 0000 2659 5300 1003 z dopiskiem: pomoc dla szkolnictwa teatralnego w Ukrainie.

– Środki o pieniężne będą kierowane do osób potrzebujących pomocy (wypłacane w formie stypendium); do zaprzyjaźnionych instytucji (na podstawie umowy lub porozumienia); na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia w Ukrainie; dla studentów szkół teatralnych Ukrainy, którzy podejmą kształcenie w Polsce; dla pedagogów szkół teatralnych, którzy podejmą zatrudnienie w Polsce – informuje uczelnia.

Zbiórki darów dla Ukraińców trwają także na trzech innych uczelniach – Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. (mt)