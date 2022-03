Solidarni z Ukrainą – specjalny koncert w Spodkach PIK

Marzec 1, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Podlaski Instytut Kultury organizuje koncert na rzecz pomocy Ukrainie. W najbliższą sobotę, 5 marca w białostockich Spodkach wystąpią: grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” z repertuarem zawierającym pieśni z Podlasia i Suwalszczyzny, Dobryna – która zaprezentuje autentyczny folklor ukraiński z Podlasia i Ukrainy oraz zespół Hoyraky wykonujący folk&rock z Podlasia.

– W tym trudnym czasie pokażmy naszą solidarność z narodem ukraińskim. Potrzeby są i będą ogromne, dlatego zachęcamy Państwa do przyjścia na koncert i wsparcia finansowego. W trakcie koncertu do puszek Caritas Polska, będą zbierane datki. Zebrane środki zostaną wykorzystane na zakup żywności, środków higienicznych, koców, śpiworów, materacy czy kuchni polowych oraz do innych form wsparcia ukraińskiej ludności – informuje Podlaski Instytut Kultury.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KURPIE ZIELONE”

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, rozpoczął swoją działalność w 1953 roku. To jedna z najstarszych – nie tylko w województwie, ale też w Polsce – grup prezentujących folklor w formach stylizowanych i scenicznych. Obecnie Kurpie Zielone liczą ponad stu członków. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego. Oprócz grup dorosłych – tanecznych, wokalnej oraz zespołu muzycznego – funkcjonują też sekcja młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce. ZPiT „Kurpie Zielone” sięga do kultury ludowej i narodowej, przenosząc ją do kontekstów scenicznych, oraz nieustannie szuka nowych inspiracji w szeroko rozumianym folkorze, zarówno tradycyjnym, jak i współczesnym, przełamując stereotypy i zaskakując świeżością spojrzenia.

DOBRYNA

Zespół Dobryna powstał w 2012 roku w Białymstoku z inicjatywy młodych pasjonatów muzyki ludowej. Grupa wykonuje autentyczny folklor ukraiński z Podlasia i Ukrainy, wzorując się na tradycyjnej manierze śpiewu. Dawne pieśni śpiewane są w języku ukraińskim, w tym w gwarze podlaskiej. Członkowie Dobryny swoje doświadczenie muzyczne zdobywali w młodzieżowych zespołach folklorystycznych, działających na terenie Podlasia. Stały rozwój i pogłębianie wiedzy zapewniał im udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowców specjalizujących się w białym śpiewie. Zespół kontynuuje tradycje wykonywania pieśni obrzędowych i lirycznych. Występuje z nimi na Podlasiu, w innych regionach Polski oraz na Ukrainie. Bierze udział w licznych festiwalach, konkursach, koncertach charytatywnych, regionalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych, zyskując uznanie odbiorców.

HOYRAKY

Hoyraky, zespół rodem z Podlasia, który w swojej twórczości połączył energetyczną muzykę rockową z folklorem ukraińskim, najchętniej określając ją mianem folk&roll. Od 2011 roku, Hoyraky koncertują w całej Polsce, ciesząc się uznaniem wśród publiczności, co znajduje odzwierciedlenie w licznych nagrodach dla zespołu. Hoyraky to dwukrotni finaliści „Must Be The Music”, finaliści konkursu Polskiego Radia „Przebojem na antenę”, oraz wielu innych przeglądów muzycznych.

Początek koncertu o 19.00. (mt)