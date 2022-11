Sokólscy policjanci przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości prawie 300 tys. złotych

Listopad 15, 2022

Plicjanci przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości prawie 300 tys. złotych, źródło: KWP Białystok

Narkotyki o czarnorynkowej wartości prawie 300 tys. złotych przechwycili sokólscy policjanci. Ponad 7 kilogramów, między innymi, amfetaminy, marihuany i ekstazy, mundurowi znaleźli w mieszkaniu 25-letniego mieszkańca powiatu.

Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. 25-latek miał przy sobie niewielką ilość marihuany. Jak się okazało ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Podczas przeszukania mieszkania i w garażu mężczyzny policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków. Ukryte one były między innymi w lodówce i w szafkach w pokoju. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że były to między innymi ponad 4 kilogramy amfetaminy, ponad 2 kilogramy marihuany, 360 tabletek ekstazy, a także mefedron i haszysz.

25-latek następnego dnia usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających z zamiarem wprowadzania ich do obrotu oraz niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec powiatu sokólskiego decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. (mt)