Sokółka. Długo oczekiwana inwestycja oddana do użytku

Listopad 27, 2020

źródło: UMWP/ fot. Piotr Babulewicz źródło: UMWP/ fot. Piotr Babulewicz

Kierowcy mogą już jeździć przez wiadukt nad torami przy ul. Kryńskiej w Sokółce. Inwestycję oficjalnie oddano do użytku.

To 150 – metrowy odcinek, który zastąpił przejazdy kolejowo-drogowe i poprawił bezpieczeństwo zarówno jadących, jak i pieszych. Powstały chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wiadukt łączy dwie części miasta.

– Ten wiadukt to połączenie dwóch części powiatu. To połączenie dwóch części miasta i rozwój gospodarczy, społeczny, rozwój powiatu i miasta. Ten wiadukt to też ułatwienie realizacji bardzo ważnej koncepcji, jaką jest uruchomienie jedwabnego szlaku. Wiadukt ułatwi nam po prostu codzienne funkcjonowanie i rozwój firm – mówił starosta sokólski Piotr Rećko.

To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców.

– Moje marzenie i marzenie mieszkańców, którzy czekali ponad 60 lat na to, żeby móc spokojnie i bezpiecznie przejeżdżać przez wiadukt, spełniło się – dodawała burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Budowa wiaduktu w Sokółce kosztowała ponad 60 milionów złotych; na te kwotę złożyły się pieniądze z budżetu województwa, gminy Sokółka, a także dotacja od PKP. (ea/mc)