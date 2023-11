Sobotnie koncerty w Białymstoku: Dots i EKT Gdynia

15 listopada, 2023

W najbliższą sobotę, 18 listopada, Klub Fama i Pub 6-ścian zapraszają na koncerty, które przeniosą Was w różnorodne muzyczne światy.

W Klubie Fama wystąpi zespół Dots, z supportem od La Venders. Młoda białostocka formacja Dots, istniejąca od 2017 roku, przeniesie nas w świat nieoczywistych dźwięków i uczuć. Tworząc zespół, Ewelina Szoda (wokal, teksty), Patryk Kowalewski (gitara) i Janek Kulik (perkusja) zdobyli uznanie nie tylko lokalnej sceny, ale także wysokie miejsca na Liście Przebojów Kultowej Akadery. Zainspirowani różnorodnymi gatunkami, Dots tworzy muzykę, która porusza i zaskakuje. Ich podróż przez brzmienia, słowo i formę zawsze prowadzi do nowych, muzycznych odkryć. La Venders, zespół z Białegostoku uformowany w 2022 roku, wyróżnia się świeżością i chęcią dzielenia się emocjami poprzez muzykę. Ich utwory „Niech Instrumenty Grają” oraz „Niemoc” już od wielu tygodni znajdują się na Liście Przebojów Kultowej Akadery. Po zdobyciu II miejsca podczas Rockowań 2022, zespół wydał debiutancki album „Nimis” i odbył swoją pierwszą trasę koncertową po Polsce. Aktualnie intensywnie pracują nad nowym materiałem.

Tej samej nocy, Pub 6-ścian przywita zespół EKT Gdynia, którego korzenie sięgają 1986 roku. Związani pierwotnie z piosenką turystyczną, zdobywali nagrody na wielu festiwalach, takich jak WŁÓCZĘGA w Zielonej Górze czy BAZUNA. Ich twórczość obejmuje piosenki turystyczne, ballady i utwory o tematyce żeglarskiej. EKT Gdynia to jedna z najpopularniejszych formacji szantowych, regularnie goszcząca na największych imprezach w Polsce i za granicą. Zespół EKT Gdynia doskonale łączy rockowe brzmienie z delikatnymi balladami, zdobywając serca różnorodnej publiczności. Ich repertuar to prawdziwa uczta dla fanów muzyki szantowej i nie tylko. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)