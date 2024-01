Sobotnie koncerty w Białymstoku: Adam Snopek oraz Przemek Burel i Mielizna

23 stycznia, 2024

W najbliższą sobotę 27 stycznia, czekają na nas dwa wyjątkowe wydarzenia muzyczne. Przemek Burel i Mielizna wystąpią w 6-ścian Pub. Adam Snopek zagra w Nie Teatrze.

W 6-ścian Pubie na scenie pojawi się Przemek Burel i Mielizna, którzy zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną największych i powszechnie uwielbianych przebojów piosenki żeglarskiej. To wydarzenie, które nie tylko pozwoli na wspólne śpiewanie, ale także zachęci do tańczenia. Radio Akadera objęło patronat medialny nad tym koncertem. Tego samego dnia, w Nie Teatrze swoje umiejętności scenicznego showmana zaprezentuje Adam Snopek w koncercie „Od Bacha do AC/DC czyli o muzyce na wesoło”. Charyzmatyczny pianista przeniesie widzów przez historię muzyki, zagranej w nieco nietypowy sposób. W programie nie zabraknie interakcji z publicznością, która będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu, śmiejąc się, wzruszając i biorąc udział w muzycznych quizach. To obietnica świetnie spędzonej 1,5 godziny pełnej muzyki, śmiechu i niezapomnianych wrażeń. (hp)