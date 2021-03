Śniadanie Wielkanocne 2021. Osoby potrzebujące otrzymają paczki żywnościowe

Marzec 29, 2021

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

Zamiast tradycyjnego śniadania wielkanocnego dla potrzebujących, będą paczki żywnościowe. Fundacja Rodziny Czarneckich i Caritas Archidiecezji Białostockiej już po raz siódmy zorganizują pomoc dla osób samotnych, bezdomnych i ubogich.

– W tym roku będziemy przygotowani do wydania ponad tysiąca paczek. W paczkach tych znajdą się nie tylko tradycyjne potrawy wielkanocne, takie jak żurek z białą kiełbasą, wędliny, pasta jajeczna, sałatka jarzynowa, baby wielkanocne, pieczywo, ale będą to również produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Każdy z naszych gości otrzyma dwie paczki” – mówi Dominika Czarnecka z Fundacji Rodziny Czarneckich. – Wydarzenie wspiera kilkudziesięciu darczyńców. Są to zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, które wspierają to przedsięwzięcie również finansowo – dodaje Czarnecka.

W przygotowania do wydarzenia chętnie włączyli się też uczniowie klas 1-3 z Zespołu Szkół Katolickich, którzy osobom potrzebującym przygotowali kartki świąteczne.

– Dzieci robiły to ze świadomością, że przygotowują kartki dla tych osób, którym być może nikt takich kartek nie podaruje. Chcieliśmy, żeby były one takim znakiem bliskości, nadziei i miłości dla tych, którzy na co dzień jej nie doświadczają – mówi dyrektor szkoły, Honorata Kozłowska.

Akcja wydawania paczek odbędzie się w najbliższą sobotę (03.04) o 10.00 na placu przed Zespołem Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku. (mt/mc)