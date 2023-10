Smsy z ministerstwa o konieczności odnowienia profilu zaufanego są prawdziwe

26 października, 2023

Każdy kto ma profil zaufany powinien go odnawiać co trzy lata. Miesiąc przed końcem ważności otrzymamy smsa, który ma nam o tym przypomnieć. Wiele osób sądzi, że jest to próba oszustwa, ponieważ wiadomość wygląda niechlujnie, a podany link jest nieprawidłowy.

Okazuje się, że jest to celowe działanie.

– Każda informacja, każdy sms, który dostajemy, każdy email powinniśmy zawsze na spokojnie przeczytać i sprawdzić czy to co zostało tam napisane jest prawdziwe – wyjaśnia dr Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – W przypadku sms-ów dotyczących odnawiania profilu zaufanego są one naprawdę wysyłane przez administratora profilu, czyli przez ministerstwo i nie ma co się bać. Ten sms został skonstruowany w dość dziwny sposób, żeby nie na wszystkich telefonach chociażby pojawił się link, jako możliwość kliknięcia.

Jeśli nie odnowimy profilu zaufanego stracimy możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet. (hk)

