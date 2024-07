9 lipca, 2024

Fot. pixabay Fot. pixabay

We wtorek (09.07) ok. 5:30 rano w Czarnej Białostockiej doszło do śmiertelnego wypadku.

W okolicach ulicy Młynowej pociąg osobowy potrącił pieszą – informuje Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Przyczyny zdarzenia nie są znane.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Ruch pociągów został wstrzymany. Na sześciu liniach kolejowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Nie wiadomo do kiedy potrwają utrudnienia. (jł)