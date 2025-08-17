Home Wiadomości Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Czarnej Białostockiej

Wiadomości

17 sierpnia, 2025

Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Czarnej Białostockiej

nasyp przy torach fot. Małgorzata Turecka
W sobotni wieczór (16.08) w Czarnej Białostockiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godziny 20:00 pociąg relacji Szczecin – Suwałki potrącił śmiertelnie mężczyznę.

 

W składzie podróżowało około 250 osób, dla których zorganizowano transport zastępczy. Utrudnienia na trasie kolejowej Szczecin – Suwałki trwały przez całą noc i niedzielny (17.08) poranek. Teraz już w tym miejscu nie ma już utrudnień i pociągi kursują wg planu.

Na miejscu zdarzenia pracowały służby pod nadzorem prokuratora, które wyjaśniają okoliczności wypadku.  (red.)

Najnowsze wiadomości
Dwóch piłkarzy na boisku.
Jagiellonia Białystok na wyje ... więcej
Nieoznakowany radiowóz policji, na tylnej szybie wyświetla się czerwony napis POLICJA
Policyjna akcja „Bezpiec ... więcej
Dwa utonięcia w długi weeken ... więcej
Kobieta stoi na bieżni.
Bukowiecka piąta, Swoboda z r ... więcej
nasyp przy torach
Śmiertelne potrącenie przez ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.