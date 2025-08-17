Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Czarnej Białostockiej

17 sierpnia, 2025

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W sobotni wieczór (16.08) w Czarnej Białostockiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godziny 20:00 pociąg relacji Szczecin – Suwałki potrącił śmiertelnie mężczyznę.

W składzie podróżowało około 250 osób, dla których zorganizowano transport zastępczy. Utrudnienia na trasie kolejowej Szczecin – Suwałki trwały przez całą noc i niedzielny (17.08) poranek. Teraz już w tym miejscu nie ma już utrudnień i pociągi kursują wg planu.

Na miejscu zdarzenia pracowały służby pod nadzorem prokuratora, które wyjaśniają okoliczności wypadku. (red.)