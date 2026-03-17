Smart Factory Lab w Politechnice Białostockiej – nowoczesne laboratorium Przemysłu 4.0 i 5.0

17 marca, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej otworzył Smart Factory Lab – Laboratorium Inteligentnych Systemów Produkcyjnych. To innowacyjna przestrzeń dydaktyczna, która umożliwia studentom zdobywanie praktycznych umiejętności zgodnych ze standardami Przemysłu 4.0 i 5.0. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka przyszli inżynierowie mogą uczyć się w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnego środowiska pracy.

Smart Factory Lab – nowoczesna edukacja inżynierska

Nowo otwarte laboratorium na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej to odpowiedź na dynamiczne zmiany w przemyśle. Smart Factory Lab łączy świat fizyczny z cyfrowym, umożliwiając studentom analizę i sterowanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym.

Centralnym elementem laboratorium jest zaawansowana linia produkcyjna, która integruje różne etapy procesu technologicznego – od logistyki, przez obróbkę, aż po kontrolę jakości. Studenci uczą się zarządzania nowoczesnym zakładem przemysłowym, poznając wszystkie kluczowe elementy produkcji.

Cyfrowy bliźniak – technologia przyszłości

Jednym z najważniejszych rozwiązań zastosowanych w laboratorium jest cyfrowy bliźniak (Digital Twin). To wirtualna reprezentacja rzeczywistej linii produkcyjnej, która pozwala na testowanie i optymalizację procesów bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.

Dzięki tej technologii studenci mogą:

projektować i testować algorytmy sterowania,

symulować awarie i uczyć się ich rozwiązywania,

optymalizować procesy produkcyjne przed ich wdrożeniem.

Cyfrowy bliźniak umożliwia także pracę zdalną – studenci mogą rozwijać swoje projekty poza laboratorium, bez ograniczeń sprzętowych.

Praktyczne umiejętności dla studentów mechatroniki i automatyki

Smart Factory Lab został zaprojektowany z myślą o studentach kierunków takich jak mechatronika oraz automatyka i robotyka. W laboratorium uczą się oni m.in.:

programowania sterowników PLC,

projektowania procesów produkcyjnych,

zarządzania liniami technologicznymi,

pracy z systemami kontroli jakości,

integracji systemów przemysłowych.

Zajęcia w laboratorium będą obowiązkowe dla studentów mechatroniki od roku akademickiego 2026/2027. Studenci automatyki i robotyki skorzystają z niego w ramach zajęć fakultatywnych.

Certyfikaty Siemens i przewaga na rynku pracy

Jednym z największych atutów Smart Factory Lab jest możliwość przygotowania studentów do zdobycia międzynarodowych certyfikatów Siemens Mechatronic Systems Certification Program.

Certyfikaty te są uznawane na całym świecie i stanowią istotną przewagę na rynku pracy. Najwyższy, trzeci poziom certyfikacji uprawnia do pracy przy obsłudze zaawansowanych systemów przemysłowych w dużych zakładach produkcyjnych.

Połączenie nauki i przemysłu

Laboratorium powstało we współpracy z partnerami przemysłowymi, co gwarantuje dostęp do technologii wykorzystywanych w rzeczywistych zakładach produkcyjnych. Smart Factory Lab łączy różne dziedziny nauki – automatykę, informatykę i mechatronikę – tworząc interdyscyplinarne środowisko nauki.

Studenci mają możliwość pracy zarówno na fizycznej linii produkcyjnej, jak i w środowisku wirtualnym. Takie podejście pozwala im szybciej zdobywać kompetencje praktyczne i lepiej przygotować się do wyzwań współczesnego przemysłu.

Przemysł 4.0 i 5.0 w praktyce

Smart Factory Lab to nie tylko nowoczesne laboratorium, ale przede wszystkim przestrzeń, w której teoria spotyka się z praktyką. Studenci zdobywają doświadczenie w pracy z technologiami charakterystycznymi dla Przemysłu 4.0 i 5.0, takimi jak:

automatyzacja procesów,

robotyzacja produkcji,

analiza danych przemysłowych,

integracja systemów cyfrowych i fizycznych.

Dzięki temu absolwenci Politechniki Białostockiej są lepiej przygotowani do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach technologicznych.

(pc)