Służby są gotowe do zamknięcia wszystkich przejść granicznych z Białorusią

11 września, 2025

źródło: POSG źródło: POSG

W nocy z czwartku (11.09) na piątek (12.09) Polska zamknie wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, w tym kluczowe przejście kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce, gdzie odbywa się ruch towarowy. Ma to związek z rozpoczynającymi się ćwiczenia rosyjsko-białoruskimi Zapad.

Manewry będą odbywać się na terytorium Białorusi, tuż przy granicy z Polską, i mają charakter ofensywny. Jak podkreślił premier, ich celem jest m.in. Przesmyk Suwalski, strategiczny obszar łączący Polskę z Litwą i oddzielający Białoruś od rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego.

– Wszystkie służby za to odpowiadające, między innymi Straż Graniczna, ale także Służba Ochrony Kolei, Polskie Koleje Państwowe zapewniły mnie, że są w 100% gotowe do zrealizowania tego zadania. Państwu polskiemu, organom władzy publicznej chodzi o bezpieczeństwo Polaków i tak długo, jak będzie taka konieczność, to te przejścia będą zamknięte – tłumaczy Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski.

Jednocześnie Straż Graniczna w ostatnim czasie obserwuje mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. – Ma to związek z ćwiczeniami Zapad i z obecnością ćwiczących po drugiej stronie granicy. Myślę, że służby białoruskie unikają, żeby można było zweryfikować, jakie to są ilości, jakie to są ćwiczenia, więc te osoby, które do tej pory były pod granicą, zostały odsunięte – mówi gen. bryg. Sławomir Klekotka, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jedyne czynne jeszcze w województwie podlaskim przejścia graniczne z Białorusią to te kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce, gdzie odbywa się obecnie jedynie ruch towarowy. W tym roku odprawiono z nich blisko 1700 pociągów towarowych. (hk)