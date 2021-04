Służba więzienna przekazała auto. Tym razem ośrodkowi resocjalizacyjnemu

Kwiecień 21, 2021

źródło: Areszt Śledczy w Białymstoku/fot. K. Tyburski źródło: Areszt Śledczy w Białymstoku/fot. K. Tyburski

W służbie więziennej już się nie przyda, ale w pracy resocjalizacyjnej już tak. Areszt śledczy w Białymstoku przekazał Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Różanymstoku, samochód dostawczy.

Auto uznano za zbędne w dalszej służbie, co nie oznacza, że nie nadaje się do dalszego użytkowania. Pojazd jest sprawny technicznie, był wykorzystywany przede wszystkim do celów logistycznych. Kluczyki do auta przekazał dyrektor białostockiego aresztu ppłk Wojciech Januszewski.

– Kierownictwo jednostki uznało, że samochód jest zbędny do dalszej eksploatacji. To samochód sześcioosobowy, z niewielkim przebiegiem, sprawny technicznie. Salezjański ośrodek w Różanymstoku zgłosił się do nas z taką prośbą. W związku z tym uznaliśmy, że możemy takie auto przekazać. Zwłaszcza, że łączy nas wspólna idea, jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, o charakterze resocjalizacyjnym – mówi rzecznik Aresztu Śledczego w Białymstoku Kamil Tyburski.

Przepisy pozwalają Służbie Więziennej na przekazywanie m.in. używanych samochodów organizacjom pożytku publicznego. W związku z tym, w lutym bieżącego roku Areszt Śledczy w Białymstoku przekazał już jeden pojazd, Grupie Ratowniczej „Nadzieja”. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej