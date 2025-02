„Słowo oporu” Moniki Drożyńskiej w Galerii Arsenał

1 lutego, 2025

Galeria Arsenał. Monika Drożyńska – Słowo oporu, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Arsenał. Monika Drożyńska – Słowo oporu, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Monika Drożyńska, tegoroczna laureatka paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne, swoją wystawę w Galerii Arsenał zatytułowała „Słowo oporu”.

Chociaż fotografowała i przygotowywała instalacje wideo, swoim naczelnym narzędziem sztuki uczyniła haftowanie.

– Jestem hafciarką. Paszport polityki jest zdecydowanie uznaniem dla rzemiosła hafciarskiego i to mnie bardzo cieszy – mówi Monika Drożyńska. – Najbardziej mnie interesuje aktualna polityka i aktualne zmiany społeczno-polityczne, które łączę z wydarzeniami historycznymi i trochę opisuję to jak zresztą nic nowego historia kołem się toczy, ale też wplatam ją hamując w rzeczy, które są codzienne i z którymi się wszyscy możemy utożsamić, jak właśnie proszki do prania, jedzenie, zęby, karty do bankomatu, masę innych tak zwanych 'pierdół’.

Wystawę Moniki Drożyńskiej „Słowo oporu” można oglądać w Galerii Arsenał do 30 marca. (jd)

Z laureatką tegorocznego Paszportu Polityki rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: