Słodki weekend w Kurowie – 25. Biesiada Miodowa

W ten weekend Kurów stanie się stolicą pszczelarstwa i tradycji regionalnych. Dzisiaj 30 sierpnia rozpocznie się 25. Biesiada Miodowa w Kurowie – dwudniowe wydarzenie, które od ćwierć wieku przyciąga miłośników miodu, rzemiosła i lokalnej kultury.
Regionalne miody i tradycyjne smaki
Podczas biesiady nie zabraknie okazji, aby skosztować różnorodnych miodów z lokalnych pasiek i dowiedzieć się więcej o ich właściwościach zdrowotnych. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w naturalne produkty bezpośrednio od pszczelarzy oraz poznać tajniki pracy przy ulach.
Warsztaty, animacje i spotkania z autorami
Organizatorzy przygotowali bogaty program dla całych rodzin. Na uczestników czekają:
-
warsztaty garncarskie,
-
animacje i strefa dla dzieci,
-
spotkania z autorami książek przyrodniczych,
-
wyjątkowy spektakl „O ludziach i drzewach”.
Dzięki temu każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie.
Koncerty i występy na żywo
Biesiada Miodowa w Kurowie to nie tylko smaki, ale też muzyka. Na scenie wystąpią m.in.:
-
Łapskie Nutki,
-
Przechera,
-
Szeptucha.
Koncerty kapel i zespołów folklorystycznych wprowadzą uczestników w prawdziwy biesiadny klimat.
Harmonogram i praktyczne informacje
-
Data: sobota 30 sierpnia i niedziela 31 sierpnia
-
Godzina rozpoczęcia: 11:00 każdego dnia
-
Miejsce: Kurów
-
Wstęp: bezpłatny na wszystkie wydarzenia
