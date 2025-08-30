Home Wiadomości Słodki weekend w Kurowie – 25. Biesiada Miodowa

Wiadomości

30 sierpnia, 2025

Słodki weekend w Kurowie – 25. Biesiada Miodowa

źródło: Politechnika Białostocka
W ten weekend Kurów stanie się stolicą pszczelarstwa i tradycji regionalnych. Dzisiaj 30 sierpnia rozpocznie się 25. Biesiada Miodowa w Kurowie – dwudniowe wydarzenie, które od ćwierć wieku przyciąga miłośników miodu, rzemiosła i lokalnej kultury.

 

 

Regionalne miody i tradycyjne smaki

Podczas biesiady nie zabraknie okazji, aby skosztować różnorodnych miodów z lokalnych pasiek i dowiedzieć się więcej o ich właściwościach zdrowotnych. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w naturalne produkty bezpośrednio od pszczelarzy oraz poznać tajniki pracy przy ulach.

Warsztaty, animacje i spotkania z autorami

Organizatorzy przygotowali bogaty program dla całych rodzin. Na uczestników czekają:

  • warsztaty garncarskie,

  • animacje i strefa dla dzieci,

  • spotkania z autorami książek przyrodniczych,

  • wyjątkowy spektakl „O ludziach i drzewach”.

Dzięki temu każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie.

Koncerty i występy na żywo

Biesiada Miodowa w Kurowie to nie tylko smaki, ale też muzyka. Na scenie wystąpią m.in.:

  • Łapskie Nutki,

  • Przechera,

  • Szeptucha.

Koncerty kapel i zespołów folklorystycznych wprowadzą uczestników w prawdziwy biesiadny klimat.

Harmonogram i praktyczne informacje

  • Data: sobota 30 sierpnia i niedziela 31 sierpnia

  • Godzina rozpoczęcia: 11:00 każdego dnia

  • Miejsce: Kurów

  • Wstęp: bezpłatny na wszystkie wydarzenia

(pc)

