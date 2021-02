Ślisko na drogach. Policja apeluje o ostrożność, a miasto wylicza kolejne kary

Luty 5, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Na wielu drogach w regionie jest ślisko. W wielu miejscach zalega śnieg, a pod nim lód. Nie lepsza sytuacja jest w miastach.

Firmy odpowiedzialne za oczyszczanie głównych ulic Białegostoku za niewłaściwe ich oczyszczenie z błota pośniegowego i lodu mogą zapłacić nawet ponad 130 tys. złotych. To efekt przeprowadzonych przez magistrat kontroli.

– Stan dróg w całym mieście jest zły, a nawet bardzo zły. W wielu miejscach jezdnie są oblodzone, pokryte ubitym śniegiem. Występują liczne naboje śnieżne, zatoki przystankowe, lewo- i prawo skręty, buspasy są słabo odśnieżone i oblodzone. Największe problemy stanowią oblodzone zjazdy i podjazdy, co powoduje wiele kolizji i utrudnienia w jeździe szczególnie większych pojazdów. Co prawda przejezdność jest zachowana na większości ulic, ale ruch jest bardzo spowolniony. Brak jest widocznych śladów stosowania środków chemicznych do likwidacji śliskości na ulicach – informuje Urszula Boublej, rzecznik prasowy prezydenta miasta Białegostoku.

Teraz protokoły z kontroli trafią do firm, które mają 24 godziny na odniesienie się do zarzutów miasta. Po tym czasie i przeanalizowaniu wyjaśnień firm zapadnie ostateczna decyzja o naliczeniu kar umownych. (mt/mc)