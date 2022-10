„Ślimak” – premiera w Białostockim Teatrze Lalek

Październik 6, 2022

Premiera spektakl Ślimak w BTL, fot. A. Topczewska Premiera spektakl Ślimak w BTL, fot. A. Topczewska

Już w sobotę (8.10) premiera w Białostockim Teatrze Lalek. To „Ślimak” wg Marty Guśniowskiej, w reżyserii Jacka Malinowskiego. To historia w klimacie reggae o tym, jak ważne jest życie w zgodzie ze sobą, jak bardzo liczy się asertywność w odnalezieniu własnej, prywatnej oazy spokoju.

Ślimak – główny bohater – zachęcony przez agentkę nieruchomości – obrotną Bobrzycę – zaczyna poszukiwać nowego lokum. Szybko okazuje się, że nie dla niego dziupla z widokiem, podziemne labirynty kreciej nory, ani nawet sąsiedztwo towarzyskich mrówek… BTL zaprasza najmłodszych widzów (już od 5 lat) na pogodną i rozkołysaną rytmami reggae opowiastkę o tym, że warto żyć w zgodzie z własną naturą, a opinie innych odsunąć na bok. Spektakl to dobra zabawa i dla dzieci, i dla rodziców.

Dlaczego aktualną historię o asertywności opowiadają zwierzęta? – O problemach i wadach najlepeij mówić o zwierzętach, wtedy nikt się nie obrazi. Poza tym dzieci lubią zwierzęta i zawsze taka bajka jest fajniejsza dla dzieci do przyjęcia. Bardzo często inni wiedzą lepiej, czego my chcemy, a to my powinniśmy wsłuchać się w siebie, szczególnie w tym pędzącym świecie i zobaczyć co nas uszczęśliwi – tłumaczy przesłanie spektaklu autorka „Ślimaka” Marta Guśniowska.

– Opowiadamy historię o tym, że ludzie którzy nas otaczają próbują na siłę nas uszczęśliwić, tak jak z naszym tytułowym bohaterem. A najważniejsze jest życie w zgodzie ze sobą i naturą. Zapraszamy na ciepłe przedstawienie w kilmacie reggae – zachęca reżyser Jacek Malinowski.

Muzykę do spektaklu stworzył Marcin Nagnajewicz. – To bajka z muzyką reggae, muzyką ilustracyjną. Korzystam z instrumentów charakterystycznych dla tej muzyki, sa też dwie piosenki. Mam nadzieję, że będą wpadać w ucho najmłodszych widzów. To prosta, przyjemna muzyka, korespoduje z tematyką natury – mówił podczas konferencji przed premierą kompozytor.

Odtwórcy głowych ról – Sylwia Janowicz-Dobrwolska (Bobrzyca) i Wiesław Czołpiński (Śłimak) przyznają: – To co najważniejsze w przesłaniu spektaklu „Ślimak” to uświadomienie sobie na końcu historii przez głównego bohatera, że oto wszystko co miał najlepszego, to właśnie ma. Ważne, by szanowac siebie, własne wybory, a.czesto próbujemy zmienić na siłę innych, nie szanując ich natury.

Premiera spektaklu 8 października (sobota), o godz. 16:00. Pozostałe pokazy: 9 października (niedziela) – godz. 12:00 i 14:00, 11 października (wtorek) – godz. 09:00 i 10:30, 12 października (środa) – godz. 09:00 i 10:30, 13 października (czwartek) – godz. 09:00 i 10:30, 14 października (piątek) – godz. 09:00, 15 października (sobota) – godz. 16:00, 16 października (niedziela) – godz. 14:00, 19 października (środa) – godz. 11:00. (at)