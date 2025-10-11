Home Wiadomości Sławomir Abramowicz kontuzjowany. Nie wiadomo ile czasu potrwa rehabilitacja bramkarza Jagiellonii Białystok

11 października, 2025

Sławomir Abramowicz kontuzjowany. Nie wiadomo ile czasu potrwa rehabilitacja bramkarza Jagiellonii Białystok

Sławomir Abramowicz, źródło: Jagiellonia Białystok
Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii Białystok, opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21. Zawodnik nie zagra w meczach eliminacyjnych do mistrzostw Europy U-21 – z Czarnogórą 10 października w Katowicach i ze Szwecją 14 października w Jönköping.

 

Bramkarz podczas czwartkowego treningu doznał kontuzji łokcia. Na razie nie wiadomo ile czasu będzie trwała rehabilitacja. Na portalu X Sławomir Abramowicz zamieścił wpis: „Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia! Po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki sytuacja okazała się być znacznie lepsza, niż początkowo przewidywano. Robimy wszystko, abym jak najszybciej mógł wrócić na boisko”. (red.)

