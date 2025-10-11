Sławomir Abramowicz kontuzjowany. Nie wiadomo ile czasu potrwa rehabilitacja bramkarza Jagiellonii Białystok

11 października, 2025

Sławomir Abramowicz, źródło: Jagiellonia Białystok

Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii Białystok, opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21. Zawodnik nie zagra w meczach eliminacyjnych do mistrzostw Europy U-21 – z Czarnogórą 10 października w Katowicach i ze Szwecją 14 października w Jönköping.

Bramkarz podczas czwartkowego treningu doznał kontuzji łokcia. Na razie nie wiadomo ile czasu będzie trwała rehabilitacja. Na portalu X Sławomir Abramowicz zamieścił wpis: „Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia! Po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki sytuacja okazała się być znacznie lepsza, niż początkowo przewidywano. Robimy wszystko, abym jak najszybciej mógł wrócić na boisko”. (red.)