Home Wiadomości Skwer imienia Józefa Bartoszko w Białymstoku – hołd dla bohatera II wojny światowej

Wiadomości

2 września, 2025

Skwer imienia Józefa Bartoszko w Białymstoku – hołd dla bohatera II wojny światowej

Uroczyste odsłonięcie tablicy skweru Józefa Bartoszko Uroczyste odsłonięcie tablicy foto: Krzysztof Zdanuczyk/PUW
W centrum Białegostoku powstało nowe miejsce pamięci – skwer imienia Józefa Bartoszko. To symboliczny hołd dla człowieka, który w czasie II wojny światowej wykazał się niezwykłą odwagą, ratując życie żydowskich mieszkańców miasta podczas tragicznego pogromu z 27 czerwca 1941 roku, znanego jako „czarny piątek”.

 

Kim był Józef Bartoszko?

Józef Bartoszko pełnił funkcję dozorcy Wielkiej Synagogi w Białymstoku. W dniu, gdy niemieckie oddziały zapędziły setki Żydów do świątyni i podpaliły budynek, Bartoszko wykorzystał moment nieuwagi okupantów. Otworzył drzwi synagogi, umożliwiając kilkunastu osobom ucieczkę z płomieni. Jego czyn przez lata pozostawał mało znany, jednak dziś jest symbolem odwagi i człowieczeństwa w obliczu zagłady.

Skwer przy ulicy Legionowej

Nowy skwer znajduje się w sercu Białegostoku, przy ulicy Legionowej, w pobliżu miejsca, gdzie przed wojną stała Wielka Synagoga. Uchwałę o nadaniu nazwy radni podjęli w czerwcu 2025 roku, tuż przed kolejną rocznicą tragicznych wydarzeń.

Przestrzeń została oznaczona tablicą informacyjną, a jej charakter sprzyja zadumie i refleksji nad dramatyczną historią miasta. W ten sposób Białystok oddaje hołd swojemu cichemu bohaterowi oraz przypomina o ofiarach wojennej przemocy.

Czarny piątek w Białymstoku

27 czerwca 1941 roku przeszedł do historii jako jeden z najtragiczniejszych dni w dziejach miasta. Po wkroczeniu Niemców rozpoczęły się brutalne prześladowania ludności żydowskiej. Setki osób zostało uwięzionych w synagodze, a ci, którzy próbowali uciekać, byli natychmiast zabijani. Płonący budynek i okoliczne domy zamieniły centrum Białegostoku w morze ognia.

To właśnie w tym piekle Józef Bartoszko wykazał się niezwykłą odwagą, ratując życie innym.

Historia opowiedziana na nowo – komiks „Człowiek, który otworzył drzwi”

Pamięć o Józefie Bartoszko jest dziś nie tylko elementem przestrzeni miejskiej, ale również inspiracją dla kultury. Dzięki Tomaszowi Wiśniewskiemu i Damianowi Zajko powstał komiks „Człowiek, który otworzył drzwi”, przybliżający dramatyczne wydarzenia i postać białostockiego bohatera.

Publikacja została wydana jednocześnie w czterech językach: polskim, esperanckim, niemieckim i angielskim. Dzięki temu historia Bartoszko trafia do międzynarodowego grona czytelników, przypominając o konsekwencjach nienawiści i sile człowieczeństwa.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Uroczyste odsłonięcie tablicy skweru Józefa Bartoszko
Skwer imienia Józefa Bartoszk ... więcej
Studiuj w Białymstoku. Studiu ... więcej
Rekrutacja na kurs języka chi ... więcej
Złoty dukat z 1633 r.
Skarb monet z Puszczy Knyszyń ... więcej
Funkcjonariusz KAS na tle zabezpieczonych nielegalnych maszyn hazardowych
Łomża: KAS zlikwidowała dwa ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.