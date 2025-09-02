Skwer imienia Józefa Bartoszko w Białymstoku – hołd dla bohatera II wojny światowej

2 września, 2025

Uroczyste odsłonięcie tablicy foto: Krzysztof Zdanuczyk/PUW

W centrum Białegostoku powstało nowe miejsce pamięci – skwer imienia Józefa Bartoszko. To symboliczny hołd dla człowieka, który w czasie II wojny światowej wykazał się niezwykłą odwagą, ratując życie żydowskich mieszkańców miasta podczas tragicznego pogromu z 27 czerwca 1941 roku, znanego jako „czarny piątek”.

Kim był Józef Bartoszko?

Józef Bartoszko pełnił funkcję dozorcy Wielkiej Synagogi w Białymstoku. W dniu, gdy niemieckie oddziały zapędziły setki Żydów do świątyni i podpaliły budynek, Bartoszko wykorzystał moment nieuwagi okupantów. Otworzył drzwi synagogi, umożliwiając kilkunastu osobom ucieczkę z płomieni. Jego czyn przez lata pozostawał mało znany, jednak dziś jest symbolem odwagi i człowieczeństwa w obliczu zagłady.

Skwer przy ulicy Legionowej

Nowy skwer znajduje się w sercu Białegostoku, przy ulicy Legionowej, w pobliżu miejsca, gdzie przed wojną stała Wielka Synagoga. Uchwałę o nadaniu nazwy radni podjęli w czerwcu 2025 roku, tuż przed kolejną rocznicą tragicznych wydarzeń.

Przestrzeń została oznaczona tablicą informacyjną, a jej charakter sprzyja zadumie i refleksji nad dramatyczną historią miasta. W ten sposób Białystok oddaje hołd swojemu cichemu bohaterowi oraz przypomina o ofiarach wojennej przemocy.

Czarny piątek w Białymstoku

27 czerwca 1941 roku przeszedł do historii jako jeden z najtragiczniejszych dni w dziejach miasta. Po wkroczeniu Niemców rozpoczęły się brutalne prześladowania ludności żydowskiej. Setki osób zostało uwięzionych w synagodze, a ci, którzy próbowali uciekać, byli natychmiast zabijani. Płonący budynek i okoliczne domy zamieniły centrum Białegostoku w morze ognia.

To właśnie w tym piekle Józef Bartoszko wykazał się niezwykłą odwagą, ratując życie innym.

Historia opowiedziana na nowo – komiks „Człowiek, który otworzył drzwi”

Pamięć o Józefie Bartoszko jest dziś nie tylko elementem przestrzeni miejskiej, ale również inspiracją dla kultury. Dzięki Tomaszowi Wiśniewskiemu i Damianowi Zajko powstał komiks „Człowiek, który otworzył drzwi”, przybliżający dramatyczne wydarzenia i postać białostockiego bohatera.

Publikacja została wydana jednocześnie w czterech językach: polskim, esperanckim, niemieckim i angielskim. Dzięki temu historia Bartoszko trafia do międzynarodowego grona czytelników, przypominając o konsekwencjach nienawiści i sile człowieczeństwa.

(pc)