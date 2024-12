Skrócenie czasu podróży pociągiem na trasie Białystok-Warszawa do 1,5 godziny

13 grudnia, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Już od 15 grudnia podróż pociągiem na trasie Białystok-Warszawa stanie się znacznie szybsza i bardziej komfortowa dla pasażerów. Czas przejazdu niektórych pociągów skróci się do 1,5 godziny. Jak wyjaśnia Tomasz Łotowski z PKP PLK, skrócenie czasu podróży jest możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej oraz zmianie liczby przystanków.

Dwie pary pociągów ekspresowych

Od 15 grudnia na trasie Białystok-Warszawa kursować będą dwie pary pociągów ekspresowych. Wyjazdy z Białegostoku zaplanowano na godziny 07:39 i 17:10. Pociągi te zatrzymają się jedynie na stacji Białystok, przystanku Białystok Zielone Wzgórza, a następnie na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna. Pominięcie pozostałych przystanków pozwala na skrócenie czasu podróży do zaledwie 1,5 godziny.

Modernizacja linii Rail Baltica

Tomasz Łotowski podkreśla, że kluczowym elementem wpływającym na skrócenie czasu przejazdu jest zakończenie modernizacji linii Rail Baltica, w tym odcinka z Czyżewa do Białegostoku.

„Skrócenie czasu podróży to efekt modernizacji torów, nowoczesnych stacji oraz nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Pociągi mogą teraz jeździć z prędkością do 160 km/h, co pozwala zaoszczędzić cenne minuty na trasie” – dodaje Łotowski.

Zmiana rozkładu jazdy

Zmiany w rozkładzie jazdy, które wchodzą w życie 15 grudnia, przyniosą również większą liczbę połączeń na trasie Białystok-Warszawa. Codziennie kursować będzie 14 pociągów, z czego dwa przejadą trasę w 1,5 godziny, a osiem w czasie poniżej 2 godzin. Kolejarze apelują do pasażerów, by po 15 grudnia dokładnie sprawdzali nowe godziny odjazdów.

Skrócenie czasu podróży to duży krok naprzód w poprawie komfortu i efektywności komunikacji kolejowej między Białymstokiem a Warszawą. Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica przynosi wymierne korzyści, które docenią pasażerowie wybierający szybki i wygodny środek transportu. (pc)