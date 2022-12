„Skonsultuj z farmaceutą”. Studencka akcja bezpłatnych badań w centrum handlowym

Grudzień 8, 2022

Wiktoria Łukasiuk i Paulina Prusaczyk, fot. Małgorzata Turecka Wiktoria Łukasiuk i Paulina Prusaczyk, fot. Małgorzata Turecka

Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać w najbliższą sobotę (10.12) w Atrium Biała w ramach akcji „Skonsultuj z farmaceutą” organizowanej przez studentów farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest przewlekła obturacyjna choroba płuc.

POChP czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to schorzenie, na które cierpi kilka milionów dorosłych Polaków. Charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe z powodu przewlekłego stanu zapalnego. Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na POChP jest palenie wyrobów tytoniowych. W przypadku POChP istotnym problemem jest trudność w jego właściwym zdiagnozowaniu, gdyż jego objawy są podobne do symptomów innych schorzeń, np. astmy czy chorób układu krążenia. To sprawia, że POChP jest często zbyt późno rozpoznawana u pacjenta.

Tego dnia studenci i magistrzy farmacji przeprowadzać będą pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie poziomu cukru we krwi wraz z analizą otrzymanych wyników. Wolontariusze odpowiadać będą na pytania związane z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego. Dodatkowo będzie można wziąć udział w instruktażu obsługi inhalatora.

Stoiska, przy których będą wykonywane badania, i przy których będzie można skorzystać z konsultacji lekarskiej będą czynne od 10:00 do 16:00. (mt)

Z organizatorkami akcji – Wiktorią Łukasiuk i Pauliną Prusaczyk – rozmawiała Małgorzata Turecka: