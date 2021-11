SKN „Bioinvention” z Politechniki Białostockiej jednym z najlepszych studenckich kół naukowych w Polsce

Listopad 16, 2021

źródło: FB Koła Naukowego Bioinvention źródło: FB Koła Naukowego Bioinvention

Koło Naukowe „Bioinvention” z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Debiut Roku 2021 w rozstrzygniętym właśnie konkursie StRuNa 2021. Nazwa konkursu, nagradzającego najlepsze studenckie koła naukowe, pochodzi od pierwszych liter słów – Studencki Ruch Naukowy.

Koło Naukowe Bioinvention powstało w styczniu 2021 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Ideą członków Koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania w medycynie, technik prototypowania, protetyki i ortotyki, biosensorów oraz nowoczesnych materiałów inżynierskich i inżynierii powierzchni.

Politechnika Białostocka dysponuje bogatym wachlarzem kół naukowych, jednak jest to pierwsze koło o takiej tematyce. Można śmiało powiedzieć, że tematyka koła jest interdyscyplinarna, unikatowa i utylitarna. Oprócz tego wyróżnia nas duża chęć do pracy członków koła. Pierwsze wyzwania, jakie czekają koło to opracowanie konstrukcji biosensora do wykrywania celiakii oraz budowa skanera 3D do wspomagania komputerowego projektowania i wytwarzania gorsetów ortopedycznych.

Nagrodę główną w 11. edycji konkursu otrzymało SKN „Eko-Energia” z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za realizację projektu „WINDY – turbina wiatrowa z dyfuzorem o zmiennej średnicy”.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach konkursu zostali:

– KN Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Koło Naukowe Roku 2021,

– KN „Bioinvention” z Politechniki Białostockiej zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Debiut Roku 2021,

– Zespół PWR Racing Team z Politechniki Wrocławskiej zdobył pierwszą nagrodę w kategorii StRuNa-Media 2021,

– Zespół PUT RocketLab z Politechniki Poznańskiej zdobył pierwszą nagrodę w kategorii StRuNa-TECH 2021 za realizację projektu HEXA 2,

– KN ZZL „Experience” z Politechniki Łódzkiej zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii StRuNa-SCIENCE 2021 za projekt „Zwiększenie wydajności miejskiej sieci transportowej”,

– SKN „Eko-Energia” z AGH zdobyło również pierwszą nagrodę w kategorii StRuNa-EKO (za realizację wspomnianego projektu „WINDY”),

– KN Miłośników Opery z Akademii Muzycznej w Łodzi zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii StRuNa-ART za realizację projektu „Z opery do Hollywood”.

Przyznano 15 wyróżnień dla kół naukowych i zespołów projektowych.

W kategorii Koło Naukowe Roku 2021 wyróżniono: SKN „Herba” z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, SKN Opieki Położniczej z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i SKN Wspierania Osób z Autyzmem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W kategorii Debiut Roku 2021 wyróżniono: Interdyscyplinarne Koło Internistyczne Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz KN Machine Learning z Politechniki Rzeszowskiej.

W kategorii StRuNa-Media 2021 wyróżniono: KN „Second Thoughts” z Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Badań Psychologicznych „Experior” z Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Arabistów z Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii StRuNa-TECH 2021 wyróżniono: KN „PWr in Space” z Politechniki Wrocławskiej za projekt „PoliWRocket – eksperymentalną rakietę R4”, KN Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej za projekt „LEM Photon”, KN Biotechnologów „Herbion” i Studenckie Koło Astronautyczne z Politechniki Warszawskiej za projekt „SAMPLE 2”.

W kategorii StRuNa-ART 2021 wyróżniono KN Rytmiki z Akademii Muzycznej w Katowicach za projekt „W rytmie emocji”. W kategorii StRuNa-HUMAN 2021 wyróżniono Zespół projektowy studentek logopedii z Uniwersytetu Śląskiego za projekt „Muzyczne spotkania z logopedią”. Natomiast w kategorii StRuNa-MED 2021 wyróżniono SKN przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za projekt „Studenci w obliczu pandemii”.

Nagrody indywidualne przyznano dr inż. Agata Guzik-Kopyto. Zdobyła ona pierwszą nagrodę w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2021 za wspieranie SKN Biomechatroniki „Biokreatywni” z Politechniki Śląskiej.

Na wyróżnienia zdaniem jury zasłużyło sześciu kolejnych opiekunów: dr n. med. Jacek Baj, opiekun SK Medycyny Sądowej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek, opiekunka SKN ‚Herba’ z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr n. med. Mateusz Maciejczyk, opiekun SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mgr inż. Monika Magdziak-Tokłowicz, opiekunka KN Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska, opiekunka SKN Kardiologii Prenatalnej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr inż. Krzysztof Sornek, opiekun AGH Solar Plane i AGH Solar Boat.

Z ponad 200 zgłoszeń do finałów zostało nominowanych 21 zespołów, 7 opiekunów naukowych oraz 14 organizacji. Ostatecznie jury zdecydowało o uhonorowaniu statuetkami: 4 projekty w poszczególnych kategoriach tematycznych, 3 organizacje i jednego opiekuna oraz laureata nagrody głównej.

– Statuetki autorstwa Mariusza Maciejewskiego są wciąż dobrem bardzo rzadkim. Przez 11 lat konkursu jedynie 86 egzemplarzy znalazło swojego właściciela. Czekamy na kolejne talenty, które się nimi zaopiekują po kolejnej edycji – powiedział Robert Pawłowski, prezes Funduszu Pomocy Studentom. (mt)