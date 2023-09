Skargę na personel medyczny składa się nie tylko do NFZ

7 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Odmowa udzielenia świadczenia, umówienia do lekarza, opóźnienia w kolejce lub obowiązek zapłaty za wizytę – tego dotyczą skargi składane na personel medyczny, które wpływają do podlaskiego oddziału NFZ.

Jeżeli pacjent uważa, że zostało naruszone prawo do ochrony zdrowia może złożyć skargę również do innych instytucji niż NFZ.

– W sytuacji naruszenia prawa do poszanowanie intymności i godności skargę można złożyć do rzecznika praw pacjenta, natomiast w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej. Do rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych składa się skargę w sytuacji zastrzeżeń do sposobu zachowania albo postępowania pielęgniarki lub położnej – informuje Małgorzata Kołpak-Kowalczuk z zespołu prasowego podlaskiego oddziału NFZ.

Ważne jest, że zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych, czyli do dyrekcji szpitala czy przychodni.

Rocznie do podlaskiego oddziału NFZ wpływa blisko 150 skarg na personel medyczny. (hk)