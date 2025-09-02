Skarb monet z Puszczy Knyszyńskiej w zbiorach Muzeum Podlaskiego

2 września, 2025

Złoty dukat z 1633 r. fot. Paweł Cybulski Złoty dukat z 1633 r. fot. Paweł Cybulski

W Puszczy Knyszyńskiej odkryto niezwykły skarb – złoty dukat z 1633 roku i 68 srebrnych monet, które trafiły do zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Znalezisko jest wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem Magna Silva oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Odkrycia dokonał poszukiwacz Tadeusz Kozak, działający w grupie Magna Silva. Co ważne, poszukiwania były w pełni legalne – przeprowadzone za zgodą właściciela terenu i na podstawie pozwolenia konserwatora zabytków.

Skarb z XVII wieku – dukat i srebrne monety

Znalezisko liczy 69 monet:

1 złoty dukat z 1633 r.,

68 monet srebrnych – półtoraki, trojaki, szóstak oraz szelągi Zygmunta III Wazy i Gustawa Adolfa.

Najmłodsza moneta pochodzi z 1634 roku, co pozwala datować ukrycie skarbu właśnie na ten okres. Prawdopodobnie właścicielem był średniozamożny kupiec wojskowy lub osoba związana z gospodarką leśną. Monety były przechowywane w sakiewce lub woreczku.

Wartość historyczna i kulturowa

Eksperci podkreślają, że dukat był wart około 170 groszy – w XVII wieku pozwalało to kupić dobrego konia. Cały skarb stanowił równowartość utrzymania przez ponad 80 dni. To pierwsze takie znalezisko ze złotą monetą, które legalnie trafiło do Muzeum Podlaskiego.

Skarb zostanie zakonserwowany i opracowany przez specjalistów, a następnie zaprezentowany publiczności w Gabinecie Numizmatycznym Muzeum Podlaskiego.

Wzorcowa współpraca

Dyrektor Muzeum Podlaskiego podkreślił, że to odkrycie jest przykładem wzorcowej współpracy instytucji publicznych z poszukiwaczami i archeologami. Dzięki temu unikalne dziedzictwo historyczne zostało ocalone i będzie dostępne dla przyszłych pokoleń.

(pc)