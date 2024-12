Silny i porywisty wiatr łamie drzewa i uszkadza dachy

16 grudnia, 2024

Już ponad 380 razy strażacy wyjeżdżali w województwie podlaskim w związku ze zdarzeniami wywołanymi przez silny i porywisty wiatr.

Blisko 30 z nich to uszkodzone dachy.

– Od początku służby, czyli od 7:30 do 14:00 podlascy strażacy blisko 380 razy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z sytuacją pogodową. Sytuacja jest dynamiczna w całym województwie. Do tej pory strażacy prowadzili działania przy 3 zerwanych dachach i 24 dachach uszkodzonych. Większość zdarzeń dotyczy drzew i gałęzi powalonych na drogi – mówi mł. ogn. Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jednocześnie podlaska policja nie odnotowuje utrudnień w ruchu w związku z powalonymi drzewami, jednakże kierowcy powinni zachować ostrożność, szczególnie poza terenem zabudowanym.

Silny wiatr, w porywach do 90 km/h będzie się utrzymał do wtorku (17.12). (hk)