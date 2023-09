„Siła Seniora” – nowy miejski projekt dla osób po 60. roku życia

11 września, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Miasto Białystok rozpoczyna realizację projektu „Siła Seniora”, który ma przeciwdziałać wykluczeniu społeczno-kulturalnemu osób po 60. roku życia. Zakres podejmowanych działań wskazali sami seniorzy. Program bowiem powstał we współpracy z Białostocką Radą Seniorów.

– W ramach projektu proponujemy trzy działania tematyczne: „Edukacja cyfrowa – nie straszne seniorom nowinki technologiczne”, „Kultura i edukacja zdrowotna – zdrowo i kulturalnie z myślą o seniorach” i „Sport i rekreacja – sprawny senior to szczęśliwy senior”. Wszystkich starszych białostoczan zapraszamy do udziału w proponowanych przez nas działaniach – powiedział wiceprezydent Białegostoku, Przemysław Tuchliński.

Z zajęć sportowych i spotkań dotyczących edukacji cyfrowej już można korzystać. Od października rozpoczną się zaś tematyczne spotkania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Szczegóły są tutaj.

– Wartością tego pomysłu jest to, że będą to spotkania jeden do jednego, czyli uwzględniające prawdziwe potrzeby konkretnej osoby. Jedna jest szybsza, lepsza w jednej sferze, a w drugiej ma problemy, więc to jest dla mnie bardzo ważne – powiedziała Bożena Bednarek z Białostockiej Rady Seniorów.

„Siła Seniora” to projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskim i Radami Seniorów”. Na aktywizację osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu Miasto Białystok pozyskało 30 tys. złotych. (mt)