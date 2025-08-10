Home Wiadomości Sierpniowa akcja „Marzenia mają cztery łapy” z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Psa

10 sierpnia, 2025

Sierpniowa akcja „Marzenia mają cztery łapy” z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Psa

Pas za kratami schroniska Źródło: Fundacja Pomocy Zwierzętom VITA CANIS
Przez cały sierpień Białystok stanie się bardziej przyjazny czworonogom. To dzięki charytatywnej zbiórce karmy dla podopiecznych lokalnego schroniska będącego pod opieką Fundacji Vita Canis.

 

W 11 punktach w mieście, w tym we wszystkich lokalach KOKU Sushi, które organizuje akcję, można przekazać karmę i zrobić coś dobrego dla futrzastych przyjaciół. Poza wsparciem schroniska można również wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz licytacjach upominków od lokalnych firm.

Hasło tegorocznej sierpniowej akcji KOKU Sushi to „Marzenia mają cztery łapy”. I jest organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Psa, który przypada 26 sierpnia. Szczegóły i lista punktów, w których można zostawić karmę jest na stronie internetowej. (red.)

 

