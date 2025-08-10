Sierpniowa akcja „Marzenia mają cztery łapy” z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Psa

10 sierpnia, 2025

Źródło: Fundacja Pomocy Zwierzętom VITA CANIS Źródło: Fundacja Pomocy Zwierzętom VITA CANIS

Przez cały sierpień Białystok stanie się bardziej przyjazny czworonogom. To dzięki charytatywnej zbiórce karmy dla podopiecznych lokalnego schroniska będącego pod opieką Fundacji Vita Canis.

W 11 punktach w mieście, w tym we wszystkich lokalach KOKU Sushi, które organizuje akcję, można przekazać karmę i zrobić coś dobrego dla futrzastych przyjaciół. Poza wsparciem schroniska można również wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz licytacjach upominków od lokalnych firm.

Hasło tegorocznej sierpniowej akcji KOKU Sushi to „Marzenia mają cztery łapy”. I jest organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Psa, który przypada 26 sierpnia. Szczegóły i lista punktów, w których można zostawić karmę jest na stronie internetowej. (red.)



