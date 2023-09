Sezon artystyczny w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

6 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Premiery, festiwale, projekty, warsztaty teatralne, a ponadto szereg znanych publiczności spektakli – tak zapowiada się najbliższy sezon artystyczny Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Repertuar zaczyna się od komedii i fars, ale będą również dramaty, klasyka, bajki i baśnie, choć na ten sezon zaplanowano dużo więcej.

– Pod koniec września i na początku października będzie nasz festiwal Kierunek Wschód. Pod koniec października jedziemy do Armenii na festiwal z pięknym spektaklem europejsko-polskim „Pani Pilińska i sekret Chopina”. W listopadzie mamy premierę „Posprzątane” Sary Ruhl w reżyserii Bożeny Baranowskiej, w lutym premiera „Szwagierek” w reżyserii Michała Znanieckiego i w maju premiera „Małych zbrodni małżeńskich” w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz – wylicza Piotr Półtorak, dyrektor teatru.

Po raz kolejny Teatr Dramatyczny organizuje warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych od 10 roku życia oraz dla nauczycieli i animatorów kultury. Trwa również projekt „Teatr za rzeką”.

– Będzie to stworzenie dodatkowej sceny teatralnej na około 200 osób, która będzie przeznaczona do działalności artystycznej, ale też edukacyjnej – mówi Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora teatru. – Ponadto walczymy o stworzenie nowoczesnej przestrzeni warsztatowej, w której będą mogły też funkcjonować pracownie plastyczne, szewska, stolarska oraz atrakcyjna przestrzeń do prób aktorów, czyli sala prób.

Jednocześnie siedziba Teatru Dramatycznego jest nadal w remoncie, który ma się skończyć w maju przyszłego roku. Do tego czasu spektakle i warsztaty odbywają się w zaprzyjaźnionych miejscach, takich jak Kino Ton, Uniwersyteckie Centrum Kultury i aula UwB przy Świerkowej. (hk)