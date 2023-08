Sensacyjne odkrycie archeologiczne koło Wasilkowa

9 sierpnia, 2023

Badania archeologiczne w Dąbrówkach/Fot. Miasto i Gmina Wasilków/Facebook

Na tzw. górkach w Dąbrówkach koło Wasilkowa archeolodzy wykopali cenne znaleziska. Badacze z Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadzący w tym miejscu prace archeologiczne odkryli nowożytny cmentarz, datowany prawdopodobnie na drugą połowę XVI i XVII wieku i ponad 200 grobów.

Dąbrówki to wieś królewska z czasów Zygmunta Augusta. Król obsadził tu swoich ludzi, żeby pozyskiwać między innymi dęby. Na górce mogli być pochowani jej mieszkańcy.

Podczas wykopalisk archeologicznych znajdowane są oprócz pochówków i kości, także pojedyncze drobne monety, miedziane obrączki czy żelazne gwoździe lub ćwieki trumienne – poinformował Urząd Miejski w Wasilkowie. Na podstawie badań przeprowadzane będą analizy antropologiczne. Planowane są badania nie tylko podstawowe, dotyczące wieku, płci, wzrostu, pomiarów szkieletów, ale także badania bardziej specjalistyczne, które wykażą, co ci ludzie jedli, na co chorowali i na co zmarli.

Wg dr Joanny Wawrzeniuk, która prowadzi prace archeologiczne w Dąbrówkach, badania jeszcze będą trwały, przebadano zaledwie połowę górki. – Chcemy poznać też pochodzenie tych ludzi, a dzięki badaniom izotopowym i genetycznym jesteśmy w stanie to sprawdzić. Zygmunt August osiedlał w nowych miejscach różnych poddanych, z różnych zakątków kraju i może Europy, to jesteśmy ciekawi, kogo sprowadził do Wasilkowa.

Cmentarz w Dąbrówkach będzie pierwszym na Podlasiu w całości zbadanym cmentarzem nowożytnym. (opr. at)