Seniorzy mogą otrzymać opaski bezpieczeństwa

10 sierpnia, 2023

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Około 60 seniorów będzie mogło otrzymać opaski bezpieczeństwa, które zwrócono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a które są sprawne i nadają się do dalszego użytku. Od czwartku (10.08) trwa nabór wniosków o przyznanie opaski w rekrutacji uzupełniającej.

Po opaski bezpieczeństwa mogą się zgłaszać osoby powyżej 65 roku życia. Nosi się je na ręku, podobnie jak zegarek.

– W opasce jest przycisk SOS, lokalizator miejsca pobytu seniora i możliwość mierzenia podstawowych czynności życiowych np. pulsu czy saturacji. Jest to zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitowanie statu zdrowia – mówi Jolanta Perkowska, zastępca dyrektora MOPR w Białymstoku.

Samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem opaski.

– Jeśli senior obawia się, że jest sam w domu i nie będzie mógł wezwać pomocy, to opaska jest dobrym zabezpieczeniem. Każdy wniosek będzie zweryfikowany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania seniora, co do zasadności przyznania takiej opaski – dodaje Jolanta Perkowska.

Otrzymanie i użytkowanie opaski jest bezpłatne. Wnioski są przyjmowane do 18 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ulicy Malmeda. (hk)