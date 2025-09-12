Seminarium „Bezpieczeństwo wschodniej granicy europejskiej” w Białymstoku – eksperci analizują manewry Zapad-2025

12 września, 2025

Bezpieczeństwo wschodniej granicy europejskiej to temat seminarium, które 12 września 2025 roku odbywa się na Uniwersytecie w Białymstoku. Spotkanie organizowane przez Wydział Stosunków Międzynarodowych UwB oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w województwie podlaskim zgromadziło ekspertów wojskowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa i naukowców, aby wspólnie przeanalizować aktualne zagrożenia związane z sytuacją geopolityczną.

Dlaczego bezpieczeństwo wschodniej granicy UE jest tak ważne?

Granica Polski to jednocześnie granica Unii Europejskiej i NATO. Ostatnie lata pokazały, że to właśnie region Europy Wschodniej jest szczególnie narażony na presję militarną, hybrydową i dezinformacyjną ze strony Rosji i Białorusi. W dniach 12–16 września na Białorusi i w Rosji odbywają się manewry wojskowe Zapad-2025, w których uczestniczy blisko 43 tysiące żołnierzy. Ćwiczenia te, podobnie jak wcześniejsze edycje w 2017 i 2021 roku, budzą obawy wśród sąsiadów i w NATO.

Eksperci o konsekwencjach Zapad-2025

Podczas seminarium w Białymstoku prelegenci analizują, jak rosyjsko-białoruskie manewry wpływają na bezpieczeństwo Polski, regionu oraz całej Unii Europejskiej.

Wystąpienia obejmują m.in.:

ppłk Macieja Korowaja – o charakterze manewrów i użytych siłach,

mjr dr Anny Grabowskiej-Siwiec – o zagrożeniach kontrwywiadowczych i metodach dezinformacji,

dr. Kamila Gorynia – o wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem,

prof. Daniela Boćkowskiego – o bezpieczeństwie w wymiarze regionalnym i projekcie „Tarcza Wschód”.

Spotkanie w kluczowym momencie

Eksperci podkreślają, że seminarium odbywa się w wyjątkowo istotnym czasie. Ćwiczenia Zapad-2025 to nie tylko pokaz siły militarnej, ale również element presji psychologicznej i politycznej. Towarzyszą im zwykle wzmożona aktywność wywiadowcza, napięcia dyplomatyczne oraz kampanie dezinformacyjne.

Na konferencji był Paweł Cybulski. Posłuchaj relacji tutaj:

(pc)