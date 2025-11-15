Sekrety dobrze zaprojektowanych rzeczy – nowa audycja Radia AKADERA

15 listopada, 2025

Dlaczego niektóre przedmioty znikają nam z pola świadomości, a inne irytują przy każdym użyciu? Jak to się dzieje, że po ulubiony kubek sięgamy odruchowo, a inne stoją miesiącami na dnie szafki? W najnowszej audycji Radia Akadera odkrywamy to, co na co dzień niewidoczne – mechanizmy dobrego designu. Rozpoczynamy cykl „Sekrety dobrze zaprojektowanych rzeczy”, który poprowadzi projektantka Aleksandra Jakuć z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Projektowanie, które działa

Aleksandra Jakuć to projektantka, badaczka i wykładowczyni, która łączy doświadczenie akademickie z praktyką w pracy twórczej. Studiowała m.in. w Design Academy Eindhoven, współpracowała z przemysłem, a jej projekt „Hydro-sfera” był prezentowany na prestiżowej wystawie Collectible 2025 w Brukseli. W swoich działaniach koncentruje się na projektowaniu przedmiotów użytkowych i miejskich instalacji, które realnie ułatwiają życie i poprawiają funkcjonowanie codziennych przestrzeni.

W nowym cyklu Radia Akadera wyjaśnia, dlaczego najlepszy design… praktycznie nie rzuca się w oczy. – Dobry projekt działa tak, że przestajemy o nim myśleć. Nie uwiera, nie przeszkadza, nie rozprasza. Po prostu pozwala skupić się na życiu – podkreśla.

Niewidoczny, czyli skuteczny

Pierwszy odcinek poświęcony jest intuicyjności przedmiotów. Jakuć tłumaczy, dlaczego idealnie zaprojektowana rzecz nie wymaga instrukcji, dlaczego niewygodne krzesło czy źle zaprojektowany dzbanek natychmiast zwracają uwagę – i co mówi to o procesie projektowania. – Jeśli coś działa naturalnie, nie zastanawiamy się nad tym. To znak, że projekt jest udany – mówi prowadząca.

Do tematów kolejnych audycji należą m.in. ergonomia, rola światła we wnętrzach, akustyka przedmiotów, logika kuchni, projektowanie dla seniorów, a także relacje między formą a funkcją. Każdy odcinek to krótka, merytoryczna opowieść, która pokazuje, że design to nie moda, ale narzędzie codziennego komfortu.

Przedmioty, które mówią

Cykl wyjaśnia mechanizmy projektowe w sposób przystępny i praktyczny. Słuchacze dowiedzą się, dlaczego pewne kształty budzą zaufanie, czemu z jednych mebli korzysta się intuicyjnie, a inne generują chaos, oraz jak kolor i struktura wpływają na nasze decyzje.

Audycja odpowiada też na pytania, których rzadko sobie zadajemy, choć towarzyszą nam każdego dnia: dlaczego lubimy określone rozwiązania, skąd bierze się przywiązanie do ulubionych rzeczy i jak projektowanie wpływa na nasze samopoczucie.

Nowy cykl „Sekrety dobrze zaprojektowanych rzeczy” można usłyszeć na antenie Radia AKADERA w każdą sobotę o 8.30 oraz na platformach streamingowych Spotify i Mixcloud. Każdy odcinek to inspiracja dla tych, którzy chcą świadomie korzystać z otaczających ich przedmiotów – i zrozumieć, dlaczego dobre projektowanie zaczyna się tam, gdzie kończy się zbędny hałas rzeczy. (AJ)