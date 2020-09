Sejny. 28-latek posiadał prawie 2 kg narkotyków i bimbrownię

Wrzesień 4, 2020

Sejneńscy policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i wytwarzanie nielegalnego alkoholu. Kryminalni w domu mężczyzny ujawnili ponad 1,8 kilograma suszu roślinnego, nielegalny alkohol oraz urządzenia do jego produkcji.

W minioną środę (02.09) kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach weszli do jednego z domów na terenie gminy Sejny. Z policyjnych ustaleń wynikało, że mieszkający tam mężczyzna może posiadać narkotyki.

Podejrzenia mundurowych potwierdziły się, gdy w miejscu zamieszkania 28-latka kryminalni znaleźli ponad 1800 gramów suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. Mężczyzna ukrył narkotyki w budynku gospodarczym, a także w szafce w swoim pokoju. Z kolei w łazience mundurowi zabezpieczyli kompletną linię służącą do nielegalnej produkcji alkoholu. Policjanci przejęli również butelki z zawartością ponad 18 litrów gotowego produktu oraz około 100 litrów zacieru.

28-latek został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za który grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz zarzut nielegalnego wytwarzania alkoholu, za co z kolei grozi kara pozbawienia wolności do roku. (mt/mc)