1 grudnia, 2025

Sejmik Podlaski jednogłośnie sprzeciwił się konsolidacji wojewódzkich placówek medycznych

Fot. A. Topczewska
Podlaski sejmik wojewódzki jednogłośnie sprzeciwił się konsolidacji wszystkich placówek medycznych podległych samorządowi województwa.
 

To efekt ponownie podjętych obrad, przerwanych przed tygodniem przez protest kilkuset ratowników medycznych sprzeciwiających się łączeniu stacji pogotowia ze szpitalami wojewódzkimi w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. 

Na poniedziałkowej (01.12) sesji ponownie pojawili się ratownicy, którzy chcieli obserwować głosowanie. Po półgodzinnej przerwie kluby radnych uzgodniły wspólny projekt stanowiska. Ostatecznie wszyscy radni trzydziestoma głosami wykluczyli konsolidację jakichkolwiek medycznych jednostek podległych województwu. (red.)

