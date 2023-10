Sejmik. Pieniądze na rehabilitację pocovidową, planszówki i zabytkową ikonę

27 października, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Podlaskie szpitale otrzymają kolejne pieniądze na sprzęt medyczny, Książnica Podlaska na zakup planszówek, a Muzeum Podlaskie na zakup zabytkowej ikony – takie decyzje podjęli radni województwa podlaskiego.

Ponad 3 mln zł przyznano z funduszy europejskich dla sześciu placówek medycznych z regionu na rehabilitację pocovidową. Dodatkowe wsparcie na zwalczanie powikłań u pacjentów po zarażeniu wirusem otrzymają Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, szpital w Grajewie i w Dąbrowie Białostockiej, ośrodek rehabilitacji w Suwałkach, a także SP ZOZ w Hajnówce i w Łapach. Pieniądze placówki przeznaczą na zakup urządzeń i aparatury do rehabilitacji.

Książnica Podlaska otrzyma 50 tys. zł na zakup gier planszowych. Biblioteka już od 2 lat prowadzi wypożyczalnię planszówek, a także jest organizatorem spotkań z grami planszowymi „Planszówki Johnny’ego i Mateusza”. Obecnie w zasobach Książnicy jest już ok. 580 tytułów gier, a za otrzymane pieniądze instytucja zamierza zakupić kolejnych 600 sztuk.

Z kolei Muzeum Podlaskie otrzyma dotację do zakupu XVI-wiecznej ikony Chrystusa w Majestacie. Całkowity koszt dzieła to ponad 200 tys. zł. Na ten zakup muzeum dostało dofinansowanie w wysokości 160 tys. zł z Narodowego Instytutu Muzeów i Ochrony Zbiorów, resztę pieniędzy dopłaci samorząd województwa podlaskiego. (at)