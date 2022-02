Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej – wernisaż i promocja albumu w OiFP

Luty 4, 2022

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

„Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej” – to tytuł wystawy fotografii, którą od najbliższej soboty (05.02) będzie można oglądać w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobaczymy tam około 50 zdjęć prezentujących piękno jednego z najbardziej wyjątkowych kompleksów leśnych w Polsce.

Ekspozycja promuje album Marka Konarzewskiego i Janusza Kupryjanowicza „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”. Obaj są pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku.

– Ostatnie pięć lat spędziliśmy na przemierzaniu najodleglejszych zakątków Puszczy, utrwalając jej ulotne piękno. Ulotne, gdyż Puszcza zmienia się na naszych oczach. Jej niegdysiejszy borealny charakter szybko zanika pod naciskiem potężniejącego globalnego ocieplenia. Brak śnieżnych zim, narastająca susza i huraganowe wiatry przebudowują las w niespotykanym wcześniej tempie. Świerki, do niedawna wizytówka Puszczy, masowo wymierają, ustępując miejsca grabom i lipom. Ale Puszcza trwa i będzie trwała, choć zmieniona, być może nie do poznania. Tym bardziej spieszyliśmy się, by podzielić się nią taką, jaką ją znamy – piszą autorzy albumu we wstępie do publikacji przygotowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Sobotni wernisaż, połączony z promocją albumu, rozpocznie się o 16.00 (ze względu na ograniczenia związane z pandemią, wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia). Fotografie będzie można oglądać do 13 marca (od wtorku do niedzieli – w godzinach pracy kasy biletowej). Wstęp na wystawę jest bezpłatny. (mt)