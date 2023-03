„Science Kultura”. Promocja nauki poprzez wykłady, spotkania branżowe, wystąpienia naukowe i konkursy

23 marca, 2023

Wydział Informatyki PB, fot. Małgorzata Turecka Wydział Informatyki PB, fot. Małgorzata Turecka

Spotkania popularnonaukowe i branżowe w formule tzw. „kawiarni naukowych”, do tego pokazy i wystąpienia naukowe studentów i uczniów oraz działania sportowe, jak turniej gier e-sportowych czy turniej szachowy to założenia projektu „Science Kultura” realizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Przedsięwzięcie, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, ma popularyzować naukę oraz umożliwiać szerokiemu gronu odbiorców bycie bliżej nauki.

– Science – nauka, w naszym przypadku nauki ścisłe, techniczne (informatyka, matematyka i wszystkie aspekty zastosowań tych nauk). Uważamy, że powinniśmy wyjść do społeczeństwa i pokazywać naukę poprzez wydarzenia kulturalne, stąd to połączenie „Science Kultura” – mówi prof. Dorota Mozyrska, Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Projekt to trzy główne zadania. Pierwszym jest organizacja kawiarni popularno-naukowych i branżowych. To spotkania ludzi z nauką i z naukowcami adresowane do odbiorów w każdym wieku. Docelowo ma być 8 takich spotkań – 4 popularno-naukowe i 4 branżowe.

Podczas pierwszej kawiarni naukowej, zaplanowanej na 29 marca, mowa będzie o kryptologii i cyberbezpieczeństwie. Tego dnia o 18:00 w Famie ze swoimi prelekcjami wystąpią: prof. Czesław Bagiński („O kryptologii – migawki z przeszłości”) i dr inż. Andrzej Chmielewski („Cyberhigiena hasła”).

– Chcemy, żeby te prelekcje były przekazaniem konkretnej wiedzy w sposób dostępny dla szerokiego grona odbiorców. Dlatego robimy to poza murami uczelni, w przestrzeni miejskiej, w kawiarni Fama – tłumaczy prof. Ireneusz Mrozek, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Kolejne takie spotkania mają dotyczyć nie tylko cyberbezpieczeństwa, ale też np. sztucznej inteligencji czy biometrii.

Drugie zadanie zakłada organizację konkursów typu TEDx. Chodzi o pokazy i wystąpienia naukowe prezentowane przez studentów i uczniów w formie krótkich wystąpień. Trzecie działanie to organizacja różnych turniejów sportowych – zawodów szachowych, turnieju gier e-sportowych i turnieju gry GO.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2024 roku, z wyłączaniem miesięcy wakacyjnych 2023 roku.

Radio Akadera jest patronem medialnym przedsięwzięcia. Szczegóły dotyczące projektu są na stronie: pb.edu.pl/science-kultura. Projekt wpisuje się w tzw. trzecią misję uczelni, która polega na kreowaniu wzajemnych relacji z otoczeniem, przyczyniając się do rozwoju kluczowych kompetencji społeczeństwa. (mt)

Z prof. Dorotą Mozyrską, Dziekanem Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i prof. Ireneuszem Mrozkiem, Prodziekanem ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: