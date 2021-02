Schronisko dla Zwierząt. Można już głosować na nazwę

Luty 24, 2021

fot. Patrycja Roman

Można już głosować na nazwę Białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Z ponad stu nadesłanych na konkurs propozycji, jury wybrało pięć najciekawszych.

To: Przylądek Nadziei, Zacisze Dolistówki, Zwierzęcy Zakątek, Oaza za Zieloną Bramą i Dolina Dolistówki.

Nazwa miała być krótka, budzić pozytywne skojarzenia i jednocześnie być związana ze specyfiką pracy schroniska, adopcją, opieką nad zwierzętami.

Głosować można na Facebooku schroniska. Jest na to czas do 3 marca do północy. Jedna osoba może oddać 1 głos.

Białostocka placówka funkcjonuje obecnie pod nazwą Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. (mt/mc)