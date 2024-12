Samorząd Województwa Podlaskiego dołączył do koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa

3 grudnia, 2024

Koalicja na rzecz e-bezpieczeństwa powiększyła się. Dołączył do niej samorząd Województwa Podlaskiego. To kolejny krok, by jeszcze skuteczniej przeciwdziałać cyberzagrożeniom, na które narażeni są mieszkańcy Podlaskiego.

Zdaniem Łukasza Prokoryma, marszałka województwa podlaskiego, bezpieczeństwo w przestrzeni internetowej jest niezwykle ważne.

– Rozwój świata pokazuje, że te przestępstwa, takie jak kradzież, takie jak pomawianie, dziś odbywają się w internecie i przede wszystkim my jako władze publiczne mamy obowiązek chronić naszych mieszkańców. Koalicja skupia samorządy, ale jest taka multidyscyplinarna, jest Politechnika Białostocka, czyli uczelnia, która kształci fachowców z obszaru informatyki. Są nasze służby państwowe, czyli ci, którzy ścigają te przestępstwa. Cieszę się, że jako województwo podlaskie do tego dołączamy – mówi Łukasz Prokorym.

Ponadto w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dla seniorów, którzy dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu i nie dać się oszukać.

– Około 30% naszego społeczeństwa to seniorzy, to około 10 milionów ludzi. Statystyka mówi, że około 40% osób starszych to osoby samotne. I internet może być tym narzędziem, które pomoże tym osobom wyjść na świat, komunikować się z światem, dowiadywać się o tym, co się dzieje w tym świecie. Dlatego też seniorom poświęcamy dużą część tej działalności naszej koalicji, aby chronić naszych seniorów przed cyberprzestępczością i zachęcać do korzystania z internetu – mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora białostockiego oddziału NASK i jednocześnie absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Koalicja na rzecz e-bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego została powołana z inicjatywy wojewody 18 kwietnia. W jej skład wchodzi 9 podmiotów. (hk)