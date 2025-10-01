Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wita nowy rocznik – „Rozkład jazdy, jak nie zgubić się na studiach”

1 października, 2025

fot Dariusz Piekut/PB fot Dariusz Piekut/PB

Nowy rok akademicki 2025/2026 na Politechnice Białostockiej rozpoczął się wyjątkowo aktywnie. Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej (SSPB) przygotował cykl spotkań dla studentów pierwszego roku pod hasłem „Rozkład jazdy, jak nie zgubić się na studiach”. To aż 36 godzin praktycznych zajęć na 6 wydziałach uczelni, które mają pomóc nowym żakom odnaleźć się w akademickiej rzeczywistości.

„Rozkład jazdy” – przewodnik po studiach dla pierwszorocznych

Celem wydarzenia jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących organizacji zajęć, praw i obowiązków studentów, a także możliwości rozwoju w kołach naukowych. To praktyczny pakiet startowy, dzięki któremu studenci pierwszego roku Politechniki Białostockiej mogą łatwiej rozpocząć naukę i aktywnie korzystać z uczelnianego życia.

Co czeka studentów pierwszego roku?

Podczas spotkań w ramach „Rozkładu jazdy” nowi żacy poznają władze uczelni i wydziałów, dowiedzą się, jak czytać plan zajęć, poznają organizacje studenckie (m.in. ESN czy koła naukowe), otrzymają informacje o programie Erasmus+, spotkają się z opiekunami roczników i koordynatorami ds. studentów z niepełnosprawnościami. Wezmą udział w szkoleniu „Prawa i obowiązki studenta” oraz w spotkaniu „Opowieści różnej treści, czyli jak żyć na Politechnice”. Dodatkowo studenci mogą korzystać z pomocy psychologicznej, porad prawnych oraz wsparcia oferowanego przez Centrum Wsparcia Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka – uczelnia, która inspiruje

Spotkania w ramach „Rozkładu jazdy” to okazja do poznania struktur uczelni, zasad studiowania, a także osób, które wspierają studentów na każdym etapie kształcenia. Dzięki temu młodzi ludzie mogą sprawnie odnaleźć się na kampusie, poznać prawa i obowiązki oraz dowiedzieć się, jak korzystać z programów i inicjatyw wspierających ich rozwój.

Koła naukowe i rozwój pasji

Politechnika Białostocka oferuje studentom ponad 60 kół naukowych, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania. To przestrzeń dla pasjonatów robotyki, motoryzacji, nowych technologii czy ekologii. Wiele z tych organizacji czeka na nowych członków już od pierwszych dni roku akademickiego.

Nie tylko nauka – także integracja

Oprócz zajęć i szkoleń, Samorząd Studentów PB organizuje również wydarzenia integracyjne. W październiku w programie znalazły się między innymi Wieczór Gier Planszowych, Wieczór Filmowy i Pub Crawling. To doskonała okazja, by poznać nowych ludzi i wejść w życie studenckie od pierwszych dni.

Harmonogram „Rozkładu jazdy”

1 października – Wydział Mechaniczny

3 października – Wydział Elektryczny

6 października – Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Zarządzania

7 października – Wydział Informatyki

8 października – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Każde spotkanie obejmuje prezentacje władz wydziałów, spotkania z psychologami i koordynatorami, stoiska kół naukowych oraz praktyczne szkolenia.

(pc)